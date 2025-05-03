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    «СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над КАМАЗом в матче Первой лиги

    «СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: счет матча

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    «СКА-Хабаровск» обыграл КАМАЗ (2:1) в матче 31-го тура российской Первой лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе челнинской команды единственный гол забил Даниил Моторин на 49-й минуте.

    У «СКА-Хабаровска» голы записали на свой счет Рамазан Гаджимурадов на 54-й минуте и Георгий Гонгадзе на 76-й минуте с пенальти.

    Футбол. Россия. Первая лига
    СКА-Хабаровск — КамАЗ 2:1
    Голы: 0:1 Motorin D. N. (49'), 1:1 Рамазан Гаджимурадов (54'), 2:1 Георгий Гонгадзе (пенальти) (76') СКА-Хабаровск: Алексей Кузнецов, Роман Емельянов, Gurban G., Егор Носков, Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Рамазан Гаджимурадов, Борха Мартинес, Никита Першин, Артем Симонян, Георгий Гонгадзе КамАЗ: Арсен Адамов, Сурхайхан Абдуллаев, Руслан Аюкин, Артём Гюрджан, Артём Суханов, Дмитрий Тананеев, Мухаммад Султонов, Роман Защепкин, Илья Жигулёв, Руслан Апеков, Motorin D. N.

    После этого матча «СКА-Хабаровск» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 47-ю очками в активе. КАМАЗ — на 11-й позиции (36 баллов).

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