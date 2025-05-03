«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над КАМАЗом в матче Первой лиги

обыграл(2:1) в матче 31-го тура российской Первой лиги.

В составе челнинской команды единственный гол забил Даниил Моторин на 49-й минуте.

У «СКА-Хабаровска» голы записали на свой счет Рамазан Гаджимурадов на 54-й минуте и Георгий Гонгадзе на 76-й минуте с пенальти.

Футбол. Россия. Первая лига СКА-Хабаровск — КамАЗ 2:1 Голы: 0:1 Motorin D. N. (49'), 1:1 Рамазан Гаджимурадов (54'), 2:1 Георгий Гонгадзе (пенальти) (76') СКА-Хабаровск: Алексей Кузнецов, Роман Емельянов, Gurban G., Егор Носков, Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Рамазан Гаджимурадов, Борха Мартинес, Никита Першин, Артем Симонян, Георгий Гонгадзе КамАЗ: Арсен Адамов, Сурхайхан Абдуллаев, Руслан Аюкин, Артём Гюрджан, Артём Суханов, Дмитрий Тананеев, Мухаммад Султонов, Роман Защепкин, Илья Жигулёв, Руслан Апеков, Motorin D. N.

После этого матча «СКА-Хабаровск» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 47-ю очками в активе. КАМАЗ — на 11-й позиции (36 баллов).