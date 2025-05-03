19:30Краснодар — РубинОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»«Краснодар» — «Рубин». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Краснодар» — «Рубин»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Краснодар Рубин Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В матче 27-го тура российской Премьер-лиги лидер таблицы «Краснодар» примет «Рубин». Событие состоится 3 мая. Стартовый свисток в 19:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Краснодар» выиграл два последних поединка в турнире и хотел бы продолжить набирать очки, учитывая, что он близок к чемпионскому титулу. «Быки» опережают «Зенит» на 4 пункта. Это хороший запас. В случае успеха хозяева оформят свою 18-ю победу в сезоне.

    «Рубин» обыграл «Факел» и набрал 39 очков. Это ни на что не влияет. От вылета «бордовые» давно себя обезопасили. В турнирном плане особых задач на конец сезона у команды нет.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Краснодар» станет еще ближе к чемпионству. Ставки в прогнозе редакции.

    • Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 1.39 и 8.19. На ничью они дают 4.90.

    • Искусственный интеллект сделал прогноз, в котором предсказал победу «Краснодара» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» сделает серьезный шаг к чемпионству
  • «Краснодар» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Каталонцы вчистую раскатают аутсайдера
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Пошатнется ли лидерство «Наполи»?
  • «Лечче» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры