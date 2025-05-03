В матче 27-го тура российской Премьер-лиги лидер таблицыпримет. Событие состоится 3 мая. Стартовый свисток в 19:30 по мск.

«Краснодар» выиграл два последних поединка в турнире и хотел бы продолжить набирать очки, учитывая, что он близок к чемпионскому титулу. «Быки» опережают «Зенит» на 4 пункта. Это хороший запас. В случае успеха хозяева оформят свою 18-ю победу в сезоне.

«Рубин» обыграл «Факел» и набрал 39 очков. Это ни на что не влияет. От вылета «бордовые» давно себя обезопасили. В турнирном плане особых задач на конец сезона у команды нет.

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Прогнозы и ставки

Для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Краснодар» станет еще ближе к чемпионству. Ставки в прогнозе редакции.

Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 1.39 и 8.19. На ничью они дают 4.90.

Искусственный интеллект сделал прогноз, в котором предсказал победу «Краснодара» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

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