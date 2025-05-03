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    Игроки «Локомотива» празднуют гол«Локомотив» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция
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    «Удинезе» победил «Кальяри», «Парма» проиграла «Комо»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Кальяри Комо Удинезе Парма
    В матче 35-го тура итальянской Серии А «Удинезе» на выезде переиграл «Кальяри» со счетом 2:1.

    Серия А
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    Серия А

    На точные удары Ойера Зарраги и Томаса Кристенсена хозяева ответили только голом Надира Зортеа.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Удинезе 1:2
    Голы: 0:1 Ойер Саррага (27'), 1:1 Надир Цортеа (35'), 1:2 Томас Кристенсен (67') Кальяри: Элия Каприле, Габриэле Цаппа, Хосе Луис Паломино, Себастьяно Луперто, Надир Цортеа (Маттиа Феличи, 73'), Томмазо Ауджелло (Адам Оберт, 79'), Антуан Макумбу (Алессандро Дейола, 69'), Мишель Адопо, Рэзван Марин (Джанлука Гаэтано, 69'), Роберто Пикколи, Зиту Лувумбу (Флоринел Коман, 79') Удинезе: Мадука Окойе, Руй Модесто (Лаутаро Джанетти, 78'), Умар Соле, Томас Кристенсен, Артюр Атта, Ассан Камара, Ойер Саррага (Икер Браво, 78'), Йеспер Карлстрём, Санди Ловрич (Юрген Эккеленкамп, 85'), Яка Бийол, Кинан Дэвис (Алексис Санчес, 78') Предупреждения: Яка Бийол (46'), Артюр Атта (63'), Флоринел Коман (90 + 5')

    В активе «Удинезе» стало 44 очка и 12-е место в турнирной таблице Серии А. У «Кальяри» осталось 33 очка и 14-я строчка.

    Календарь и таблица Серии А

    В параллельной игре «Комо» в гостях выиграл у «Пармы» с результатом 1:0.

    Автором единственного забитого мяча в матче стал Габриэль Стрефецца на 79-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Парма — Комо 0:1
    Гол: 0:1 Габриэл Стрефезза (79') Парма: Дзион Судзуки, Энрико Дель Прато, Джованни Леони, Лаутаро Валенти, Эмануэле Валери, Антуан Хено (Дрисса Камара, 73'), Мандела Кейта, Симон Зом (Деннис Ман, 86'), Якоб Ондрейка, Анж-Йоан Бонни (Милан Дюрич, 85'), Матео Пельегрино (Adrian Benedyczak, 74') Комо: Жан Бутез, Альберто Морено, Марк Кемпф, Эдоардо Гольданига, Мергим Войвода (Игнасе ван дер Бремпт, 83'), Максанс Какере (Янник Энгельгардт, 83'), Нико Пас, Максимо Перроне, Патрик Кутроне (Анастасиос Дувикас, 56'), Жонатан Иконе (Алиу Фадера, 84'), Лукаш Да Кунья (Габриэл Стрефезза, 74') Предупреждения: Марк Кемпф (12'), Антуан Хено (67')

    После этой игре «Комо» (45 очков) — 10-й, «Парма» (32) — 16-я.

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