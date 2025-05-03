Анчелотти: Мы не можем опускать голову, мы должны стараться побеждать в каждой игре

Главный тренервысказался о текущем сезоне испанской Примеры.

«С профессиональной точки зрения, это был более сложный сезон, чем обычно, особенно по сравнению с предыдущей кампанией, которая была практически идеальной.

У нас были проблемы, которые мы пытались решить по ходу сезона. Он не был прекрасным, но осталось пять игр, случиться может что угодно. Мы не можем опускать голову, мы должны стараться побеждать в каждой игре и смотреть, что из этого выйдет. Мы сделаем все возможное.

Сейчас сезон выглядит не лучшим образом, но победы могут быстро превратить его в хороший сезон», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Реала».

Календарь и таблица испанской Примеры

В настоящий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры.