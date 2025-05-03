Анчелотти: Мы думаем о настоящем и сейчас хотим бороться за победу в Ла Лиге

Главный тренерответил на вопрос о своем будущем в мадридском клубе.

«По правде говоря, я очень люблю "Реал", игроков и болельщиков. Я испытываю уважение (к клубу) и не буду говорить о будущем до 25 мая.

Мы думаем о настоящем и сейчас хотим бороться за победу в Ла Лиге. Команда не размышляет ни о чём другом. В последнее время у нас было много травм, но мы можем собрать хорошую команду и победить "Сельту" (в воскресенье, 4 мая, "Реал" встретится с "Сельтой" в матче 34-го тура Примеры)», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

После 33-х туров в рамках Примеры «Реал» занимает 2-е место в таблице с 72 очками в активе, отставая от лидерства на 4 балла.