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    Анчелотти: Мы думаем о настоящем и сейчас хотим бороться за победу в Ла Лиге

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в мадридском клубе.

    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»
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    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»

    «По правде говоря, я очень люблю "Реал", игроков и болельщиков. Я испытываю уважение (к клубу) и не буду говорить о будущем до 25 мая.

    Мы думаем о настоящем и сейчас хотим бороться за победу в Ла Лиге. Команда не размышляет ни о чём другом. В последнее время у нас было много травм, но мы можем собрать хорошую команду и победить "Сельту" (в воскресенье, 4 мая, "Реал" встретится с "Сельтой" в матче 34-го тура Примеры)», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

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