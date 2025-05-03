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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция
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    «Атлетико» Мадрид не смог отличиться в матче против «Алавеса»

    «Алавес» — «Атлетико» Мадрид: счет матча 0:0, обзор матча

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    В матче 34-го тура чемпионата Испании «Алавес» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью — 0:0.

    Хулиан Альварес
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    Хулиан Альварес

    Первый тайм прошёл в равной борьбе: Кике Гарсия дважды угрожал воротам Облака, но словенский вратарь был надёжен. У гостей выделялся Корреа, однако его удар с убойной позиции заблокировал защитник.

    Во втором тайме «Атлетико» активизировался: Лангле после розыгрыша углового едва не открыл счёт, но Сивера спас хозяев эффектным сейвом. Лино и Альварес также имели моменты, но их удары были неточны или становились лёгкой добычей для вратаря.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Атлетико 0:0
    Алавес: Антонио Сивера, Факундо Теналья, Факундо Гарсес, Сантьяго Моуриньо, Мануэль Санчес, Кевин Гарсиа, Антонио Бланко, Андер Гевара (Жоан Жордан, 72'), Хон Гуриди (Карлос Бенавидес, 72'), Карлос Аленья (Томас Конечни, 90'), Карлос Висенте Атлетико: Ян Облак, Хавьер Галан, Клеман Лангле, Робен Ле Норман, Конор Галлахер (Науэль Молина, 72'), Пабло Барриос (Анхель Корреа, 72'), Родриго Де Пауль (Коке, 67'), Маркос Льоренте, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн (Александр Сёрлот, 59'), Джулиано Симеоне (Самуэл Лино, 60') Предупреждения: Андер Гевара (28'), Сесар Аспиликуэта (41'), Хулиан Альварес (42'), Сантьяго Моуриньо (56'), Антонио Бланко (63')

    «Атлетико» после этой ничьей сохраняет третью строчку в турнирной таблице с 67 очками.

    «Алавес» набирает важное очко в борьбе за выживание и располагается на 17-м месте, имея 35 очков — всего на два больше, чем у команд из зоны вылета.

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