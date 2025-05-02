2-й таймМанчестер Сити — ВулверхэмптонОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Слот рассказал о настрое «Ливерпуля» на оставшиеся матчи сезона

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о мотивации команды на оставшиеся матчи текущего сезона АПЛ.

    Арне Слот
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арне Слот

    «Приятно, что мы играем с очень сильными командами — "Челси", "Арсеналом", "Брайтоном" и "Кристал Пэлас", так что это сразу придаёт им серьёзности. Это конец сезона, но мы также должны смотреть на это как на начало следующего сезона. Сначала "Челси" на выезде.

    Мы играли с ними в начале сезона, и я совершенно удивлён, не шокирован, но удивлён, если посмотреть на наше отставание от них на данный момент, потому что в тот момент они были лучшей командой на поле. Но мы нашли способ победить, и это то качество, которое нам не очень-то и нужно, потому что в основном мы были лучшей командой на поле. Но в этой игре нам пришлось страдать больше, чем в любой другой. Так что опередить их на столько очков — это большой комплимент для всех в этом клубе», — цитирует Слота клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии в текущем сезоне.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» сделает серьезный шаг к чемпионству
  • «Краснодар» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Каталонцы вчистую раскатают аутсайдера
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Змеи» обеспечат голепад
  • «Интер» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 3 мая
  • Завтра в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Балтика — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шинник — Черноморец Н
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры