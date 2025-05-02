Слот рассказал о настрое «Ливерпуля» на оставшиеся матчи сезона

Главный тренервысказался о мотивации команды на оставшиеся матчи текущего сезона АПЛ.

«Приятно, что мы играем с очень сильными командами — "Челси", "Арсеналом", "Брайтоном" и "Кристал Пэлас", так что это сразу придаёт им серьёзности. Это конец сезона, но мы также должны смотреть на это как на начало следующего сезона. Сначала "Челси" на выезде.

Мы играли с ними в начале сезона, и я совершенно удивлён, не шокирован, но удивлён, если посмотреть на наше отставание от них на данный момент, потому что в тот момент они были лучшей командой на поле. Но мы нашли способ победить, и это то качество, которое нам не очень-то и нужно, потому что в основном мы были лучшей командой на поле. Но в этой игре нам пришлось страдать больше, чем в любой другой. Так что опередить их на столько очков — это большой комплимент для всех в этом клубе», — цитирует Слота клубная пресс-служба.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии в текущем сезоне.