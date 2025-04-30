Булыкин оценил будущее Лички в «Динамо»

Экс-игрок сборной Россиивысказался о будущем

«Думаю, что руководство "Динамо" ставило задачу выиграть трофей, учитывая результаты прошлого сезона. Кубок уже недоступен, а медали РПЛ будет очень тяжело выиграть, поэтому, я думаю, в ближайших играх руководство будет думать, что делать дальше. Всё сводится к тому, какие задачи ставили клубу и тренерскому штабу на этот сезон. Если ставили задачу быть в тройке и быть в финале Кубка, условно говоря, то ни одно, ни второе выполнено не будет, и тренера могут уволить.

Вопрос в том, будет ли к концу сезона кандидатура нового главного тренера. Если будет, то это сделают быстро. Если нет, то дадут еще один шанс Личке, чтобы он себя проявил. Прошлый сезон был обнадеживающий, но в этом ничего не получилось, хотя были хорошие вливания, пришли хорошие футболисты. Они рассчитывали в этом сезоне выступить хорошо», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.