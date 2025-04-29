Витинья: «Арсенал» очень силен при стандартных положениях

Хавбек «ПСЖ»рассказал, чего ждет от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом».

«Мы сильно изменились с конца октября. Не думаю, что завтра есть фаворит.

Мы знаем, что "Арсенал" очень силен при стандартных положениях. У них очень хорошая команда, это их главная характеристика. В атаке и в обороне они все делают вместе, это немного похоже на нас.

Очень важно сохранять спокойствие и концентрацию. Это очень важный аспект в таких матчах, в которых оказывается большое давление», — приводит слова Витиньи пресс-служба УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Матч «Арсенал» — «ПСЖ» состоится 29 апреля. Начало — в 22:00 мск.