«Милан» выиграл у «Венеции», «Комо» сильнее «Дженоа»

В матче 34-го тура итальянской Серии Ана выезде переигралсо счетом 2:0.

Авторами забитых мячей в этой игре смогли стать Кристиан Пулишич и Сантьяго Хименес.

Футбол. Италия. Серия А Венеция — Милан 0:2 Голы: 0:1 Кристиан Пулишич (5'), 0:2 Сантьяго Хименес (90 + 6') Венеция: Йонуц Раду, Жоэль Шингтьенн (Алессандро Маркандалли, 64'), Джей Идзес, Фали Канде, Ридгесиано Хапс (Франческо Дзампано, 80'), Шейк Конде (Гаэтано Ористанио, 68'), Ханс Николусси Кавилья, Джанлука Бузио (Кике Перес, 64'), Алессио Дзербин, Карел Поезны (Кристиан Гиткьяер, 64'), Джон Йебоа Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Алекс Хименес (Кайл Уолкер, 71'), Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич (Жоау Фелиш, 88'), Тейьяни Рейндерс, Юссуф Фофана (Филиппо Терраччано, 88'), Маттео Габбиа, Рафаэл Леау (Рубен Лофтус-Чик, 70'), Тэмми Абрахам (Сантьяго Хименес, 64') Предупреждение: Фали Канде (55')

У «Милана» стало 54 очка и девятое место в турнирной таблице, «Венеция» (25) — 19-я.

Календарь и таблица Серии А

В параллельной игре «Комо» в родных стенах победил «Дженоа» со счетом 1:0.

Единственным забитым мячом в этой игре отметился Габриэль Стрефецца.

«Комо» набрал 42 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У «Дженоа» 39 баллов и 13-я строчка.