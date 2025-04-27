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    «Венеция» — «Милан»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Венеция» и «Милан» откроют воскресную программу 34-го тура Серии А. Матч состоится на «Пьерлуиджи Пенцо» в 13:30 по мск.

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    «Венеция» борется за выживание. Сейчас команде не хватает победы, чтобы покинуть зону вылета. Она отстает от «Лечче» на один пункт, поэтому предстоящий матч для хозяев крайне важен.

    «Милан» гонится за еврокубками. «Россонери» отстают от шестого место на 8 пунктов. Поражение от «Аталанты» в прошлом туре слегка ухудшило ситуацию. Гости в последних матчах не давали шансов «Венеции». Посмотрим, удастся ли им продлить победную серию.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на результативность поединка и голы.

    • Букмекеры ожидаемо пророчат «Милану» победу. Котировки составляют 4.80 и 1.68 соответственно. На ничью можно поставить за 4.09.

    • Искусственный интеллект считает, что матч пройдет без голов.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Венеция» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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