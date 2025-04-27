Венеция — Милан: ставка голы за 2.00 в Серии А

27 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Милан». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Венеция»

Турнирное положение: Венецианцы сражаются за сохранение прописки в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.

При этом «Венеция» на один пункт отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 46 мячей в 33 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. Венецианцы не уступили «Эмполи» (2:2).

До того команда уверенно расправилась с «Монцей» (1:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Лечче» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Венеция» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Филип Станкович, Михаэль Свобода — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Венеция» в последних матчах несколько прибавила. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

Матчи с «Миланом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Венеция» уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Венецианцы всеми силами будут бодаться за очки.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» борются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Милан» на один 8 очков отстают от заветной топ-6. При этом забила команда 51 мяч в 33 поединках чемпионата Италии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. «Россонери» по всем статьям переиграли «Интер» (3:0).

До того команда уступила «Аталанте» (0:1). А вот поединок с «Удинезе» принес «россонери» уверенную победу (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Эмерсон Роял — травмирован.

Состояние команды: «Россонери» окрылены выходом в финал Кубка Италии. Между тем, и в чемпионате команда явно находится не на своем месте.

При этом «Милан» имеет достаточно ненадежные тылы. Команда пропустила 38 мячей в 33 поединках итальянского чемпионата.

«Россонери» уже растеряли немало очков на ровном месте. Зато шикарный сезон выдает хавбек Тиджани Рейндерс, отличившийся 10 результативными ударами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только оборона команды ошибается уж чересчур часто.

Статистика для ставок

«Милан» в среднем пропускает чаще гола за матч

Венецианцы не проигрывают 3 матча кряду

«Венеция» в среднем забивает меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Миланцы сражаются за выход в еврокубки, и наверняка будут активно атаковать.

Венецианцы имеют сложности в плане реализации, к тому же традиционно неудачно противостоят миланцам.

Ставка: Обе не забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00