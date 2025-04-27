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    Одни забьют, другие — нет?!

    Венеция — Милан: ставка голы за 2.00 в Серии А

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    «Милан»
    27 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Милан». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Апреля 2025 года

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •  Венеция 13:30 Милан

    Милан

  • Милан
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    «Венеция»

    Турнирное положение: Венецианцы сражаются за сохранение прописки в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.

    При этом «Венеция» на один пункт отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 46 мячей в 33 матчах.

    Венеция — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. Венецианцы не уступили «Эмполи» (2:2).

    До того команда уверенно расправилась с «Монцей» (1:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Лечче» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Венеция» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Филип Станкович, Михаэль Свобода — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Венеция» в последних матчах несколько прибавила. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

    Матчи с «Миланом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Венеция» уступила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Венецианцы всеми силами будут бодаться за очки.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» борются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Милан» на один 8 очков отстают от заветной топ-6. При этом забила команда 51 мяч в 33 поединках чемпионата Италии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. «Россонери» по всем статьям переиграли «Интер» (3:0).

    До того команда уступила «Аталанте» (0:1). А вот поединок с «Удинезе» принес «россонери» уверенную победу (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Эмерсон Роял — травмирован.

    Состояние команды: «Россонери» окрылены выходом в финал Кубка Италии. Между тем, и в чемпионате команда явно находится не на своем месте.

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    При этом «Милан» имеет достаточно ненадежные тылы. Команда пропустила 38 мячей в 33 поединках итальянского чемпионата.

    «Россонери» уже растеряли немало очков на ровном месте. Зато шикарный сезон выдает хавбек Тиджани Рейндерс, отличившийся 10 результативными ударами.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только оборона команды ошибается уж чересчур часто.

    Статистика для ставок

    • «Милан» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • Венецианцы не проигрывают 3 матча кряду

    • «Венеция» в среднем забивает меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Миланцы сражаются за выход в еврокубки, и наверняка будут активно атаковать.

    Венецианцы имеют сложности в плане реализации, к тому же традиционно неудачно противостоят миланцам.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Венеция — Милан?

    Матч Венеция — Милан состоится 27 апреля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Венеция — Милан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе не забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Венеция — Милан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе не забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Венеция — Милан?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Венеция — Милан?

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

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    Венеция — Милан: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 27.04.202513:30. Одни забьют, другие — нет?!
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