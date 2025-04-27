Венеция — Милан: ставка голы за 2.00 в Серии А

Венеция
Милан
«Венеция»
Турнирное положение: Венецианцы сражаются за сохранение прописки в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.
При этом «Венеция» на один пункт отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 46 мячей в 33 матчах.
Венеция — Милан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. Венецианцы не уступили «Эмполи» (2:2).
До того команда уверенно расправилась с «Монцей» (1:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Лечче» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Венеция» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Филип Станкович, Михаэль Свобода — травмированы.
Состояние команды: «Венеция» в последних матчах несколько прибавила. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.
Матчи с «Миланом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Венеция» уступила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Венецианцы всеми силами будут бодаться за очки.
«Милан»
Турнирное положение: «Россонери» борются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Милан» на один 8 очков отстают от заветной топ-6. При этом забила команда 51 мяч в 33 поединках чемпионата Италии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. «Россонери» по всем статьям переиграли «Интер» (3:0).
До того команда уступила «Аталанте» (0:1). А вот поединок с «Удинезе» принес «россонери» уверенную победу (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Эмерсон Роял — травмирован.
Состояние команды: «Россонери» окрылены выходом в финал Кубка Италии. Между тем, и в чемпионате команда явно находится не на своем месте.
При этом «Милан» имеет достаточно ненадежные тылы. Команда пропустила 38 мячей в 33 поединках итальянского чемпионата.
«Россонери» уже растеряли немало очков на ровном месте. Зато шикарный сезон выдает хавбек Тиджани Рейндерс, отличившийся 10 результативными ударами.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только оборона команды ошибается уж чересчур часто.
Статистика для ставок
- «Милан» в среднем пропускает чаще гола за матч
- Венецианцы не проигрывают 3 матча кряду
- «Венеция» в среднем забивает меньше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 3.40Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Динамо — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 3.75Барселона — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Миланцы сражаются за выход в еврокубки, и наверняка будут активно атаковать.
Венецианцы имеют сложности в плане реализации, к тому же традиционно неудачно противостоят миланцам.
Ставка: Обе не забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00