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    Bild: УЕФА может отменить дополнительные таймы в Лиге чемпионов

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    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает ряд изменений в регламенте Лиги чемпионов и уже опрашивает клубы по этим вопросам, сообщает издание Bild.

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    УЕФА рассматривает вариант отмены дополнительных таймов в матчах плей-офф. В случае ничейного результата по сумме двух встреч команды будут сразу переходить к серии пенальти.

    Главная цель — снизить нагрузку на игроков и повысить зрелищность турнира. Нововведения обсуждаются на фоне уже реализованной реформы: с сезона 2024/25 Лига чемпионов перешла на формат лиги из 36 команд, заменив групповой этап и увеличив число матчей для каждого клуба.

    Рассмотрение и возможное утверждение изменений запланировано на ассамблее УЕФА 30 мая в Мюнхене.

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