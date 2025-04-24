Bild: УЕФА может отменить дополнительные таймы в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает ряд изменений в регламенте Лиги чемпионов и уже опрашивает клубы по этим вопросам, сообщает издание Bild.

УЕФА рассматривает вариант отмены дополнительных таймов в матчах плей-офф. В случае ничейного результата по сумме двух встреч команды будут сразу переходить к серии пенальти.

Главная цель — снизить нагрузку на игроков и повысить зрелищность турнира. Нововведения обсуждаются на фоне уже реализованной реформы: с сезона 2024/25 Лига чемпионов перешла на формат лиги из 36 команд, заменив групповой этап и увеличив число матчей для каждого клуба.

Рассмотрение и возможное утверждение изменений запланировано на ассамблее УЕФА 30 мая в Мюнхене.