«Леганес» — «Жирона»: стартовые составы на матч 33-го тура Ла лиги

Названы стартовые составы матча «Леганес» — «Жирона» в рамках 33-го тура испанской Примеры. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

«Леганес»: Марко Дмитрович, Серхио Гонсалес, Хорхе Саэнс, Хави Эрнандес, Валентен Розье, Ренато Тапия, Сейдуба Сиссе, Адриа Альтимира, Хуан Крус, Даниэль Раба, Ян Диоманд.

«Жирона": Пауло Гассанига, Арнау Мартинес, Давид Лопес, Ладислав Крейчи, Дэйли Блинд, Артур Мело, Виктор Цыганков, Янхель Эррера, Мигель Гутьеррес, Кристиан Порту, Кристиан Стуани.

Команда Борхи Хименеса не может победить уже шесть туров подряд, дважды сыграв вничью и четырежды уступив. В последних матчах 'Леганес' демонстрирует характер, но страдает от низкой результативности: за три прошлых игры забит всего один мяч.

Каталонцы — главное разочарование второй части сезона. Команда не выигрывает уже десять туров, из них четыре последних — поражения. В гостях 'Жирона' проиграла шесть из семи последних матчей, и оборона регулярно допускает ошибки.