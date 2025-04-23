«Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в матче АПЛ

поделил очки с(2:2) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «канониров» отличились Якуб Кивёр на 3-й минуте и Леандро Троссард на 42-й минуте.

У «Кристал Пэлас» голы записали на свой счет Эберечи Эзе на 27-й минуте и Жан-Филипп Матета на 83-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Кристал Пэлас 2:2 Голы: 1:0 Якуб Кивёр (3'), 1:1 Эберечи Эзе (27'), 2:1 Леандро Троссард (42'), 2:2 Жан-Филипп Матета (83') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Якуб Кивёр, Майлс Льюис-Скелли (Киран Тирни, 86'), Мартин Эдегор (Итан Нванери, 86'), Томас Парти, Деклан Райс, Рахим Стерлинг (Букайо Сака, 60'), Леандро Троссард, Габриэл Мартинелли Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Марк Гехи, Максанс Лакруа, Эберечи Эзе (Исмаила Сарр, 63'), Адам Уортон (Уилл Хьюз, 63'), Даити Камада, Хефферсон Лерма, Эдвард Нкетиа (Жан-Филипп Матета, 80'), Justin Devenny (Ромен Эссе, 80') Предупреждения: Деклан Райс (45 + 2'), Justin Devenny (47')

После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 67-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 12-й строчке с 45-ю баллами.