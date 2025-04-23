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    «Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в матче АПЛ

    «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Арсенал» поделил очки с «Кристал Пэлас» (2:2) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

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    В составе «канониров» отличились Якуб Кивёр на 3-й минуте и Леандро Троссард на 42-й минуте.

    У «Кристал Пэлас» голы записали на свой счет Эберечи Эзе на 27-й минуте и Жан-Филипп Матета на 83-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Кристал Пэлас 2:2
    Голы: 1:0 Якуб Кивёр (3'), 1:1 Эберечи Эзе (27'), 2:1 Леандро Троссард (42'), 2:2 Жан-Филипп Матета (83') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Якуб Кивёр, Майлс Льюис-Скелли (Киран Тирни, 86'), Мартин Эдегор (Итан Нванери, 86'), Томас Парти, Деклан Райс, Рахим Стерлинг (Букайо Сака, 60'), Леандро Троссард, Габриэл Мартинелли Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Марк Гехи, Максанс Лакруа, Эберечи Эзе (Исмаила Сарр, 63'), Адам Уортон (Уилл Хьюз, 63'), Даити Камада, Хефферсон Лерма, Эдвард Нкетиа (Жан-Филипп Матета, 80'), Justin Devenny (Ромен Эссе, 80') Предупреждения: Деклан Райс (45 + 2'), Justin Devenny (47')

    После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 67-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 12-й строчке с 45-ю баллами.

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