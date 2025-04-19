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    «Рома» — «Верона»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    19 апреля в Риме «Рома» примет «Верону» в рамках поединка 33-го тура итальянской Серии А. Начало встречи в 21:45 по мск.

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    «Римляне» сыграли вничью в последних двух турах, из-за чего теперь отстают от «Лацио» на 2 пункта. Им нужно побеждать, если они хотят навязать столичному сопернику борьбу за место в зоне Лиги конференций. В очной ставке этого сделать не удалось. Матч завершился вничью 1:1. Все решила ничья с «Ювентусом» в позапрошлом туре с тем же результатом.

    «Верона» не проигрывает 4 тура, но в трех из них она играла вничью. В любом случае, имея 32 пункта, гости достаточно дистанцированы от зоны вылета. Последние 3 тура клуб играет скромно — 0:0 с «Дженоа», 1:1 с «Торино», 0:0 с «Пармой».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз к поединку, в котором эксперты предложили две ставки.

    • Букмекеры: фаворитом за 1.48 выступает «Рома», с коэффициентом 4.20 можно поставить на ничью, за 7.20 можно взять победу «Вероны».

    • Искусственный интеллект поставил на разгромную победу «Ромы» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Рома» — «Верона» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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