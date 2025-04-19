Рома
Верона
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрала 54 балла и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает седьмую позицию в таблице и на два пункта отстает от зоны континентальных турниров.
Рома — Верона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура Серии А «джаллоросси» формально на выезде разошлись мировой в римском дерби с «Лацио» (1:1).
Перед этим в 31-м туре национального первенства «Волки» на этот раз в домашних стенах также набрали лишь один балл, сыграв вничью с «Ювентусом» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Сауд Абдуламид и Дибала, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Рома» выиграла лишь дважды, а в четырех последних матчах не проиграла.
Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Артем Довбик — лучший бомбардир команды в Серии А с 11-ю голами.
«Верона»
Турнирное положение: «Верона» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрала 32 балла и еще не обезопасила себя от понижения в классе.
Команда занимает 14-ю позицию и на восемь очков опережает зону вылета (18-20-я строчки).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура Серии А клуб на собственной арене набрал один балл, сыграв вничью с «Дженоа» — 0:0.
В своей предыдущей игре в 31-м туре национального чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах также довольствовался мировой — теперь уже с «Торино» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Сарр, Ньяссе, Тенгстедт, Суслов и Арруи, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Верона» ни разу не проиграла при трех ничьих и одной победе.
Это сулит гостям неплохие шансы на один балл, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть, что соперник и сам потерял очки в двух последних играх.
Каспер Тенгстедт, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Ромы» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Верона» сыграла вничью
- в четырех последних матчах «Верона» не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.40, победа «Вероны» — в 9.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.
И хотя в трех из четырех последних матчей гостей было иначе, фактор недостаточной надежности тылов их соперника обещает стать решающим.
Ставка: обе команды забьют за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.
Ставка: «Верона» не проиграет за 2.95.