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    Поднимется ли «Рома» в зону еврокубков?

    Рома — Верона: прогноз и ставка на чемпионат Италии 19 апреля 2025 года

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    Артем Довбик
    «Рома» и «Верона» сыграют 19 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Верона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Апреля 2025 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 21:45 Верона

    Верона

  • Верона
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрала 54 балла и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает седьмую позицию в таблице и на два пункта отстает от зоны континентальных турниров.

    Рома — Верона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура Серии А «джаллоросси» формально на выезде разошлись мировой в римском дерби с «Лацио» (1:1).

    Перед этим в 31-м туре национального первенства «Волки» на этот раз в домашних стенах также набрали лишь один балл, сыграв вничью с «Ювентусом» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Сауд Абдуламид и Дибала, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Рома» выиграла лишь дважды, а в четырех последних матчах не проиграла.

    Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Артем Довбик — лучший бомбардир команды в Серии А с 11-ю голами.

    «Верона»

    Турнирное положение: «Верона» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрала 32 балла и еще не обезопасила себя от понижения в классе.

    Команда занимает 14-ю позицию и на восемь очков опережает зону вылета (18-20-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура Серии А клуб на собственной арене набрал один балл, сыграв вничью с «Дженоа» — 0:0.

    В своей предыдущей игре в 31-м туре национального чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах также довольствовался мировой — теперь уже с «Торино» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Сарр, Ньяссе, Тенгстедт, Суслов и Арруи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Верона» ни разу не проиграла при трех ничьих и одной победе.

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    Это сулит гостям неплохие шансы на один балл, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть, что соперник и сам потерял очки в двух последних играх.

    Каспер Тенгстедт, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Ромы» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Верона» сыграла вничью

    • в четырех последних матчах «Верона» не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.40, победа «Вероны» — в 9.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

    И хотя в трех из четырех последних матчей гостей было иначе, фактор недостаточной надежности тылов их соперника обещает стать решающим.

    Ставка: обе команды забьют за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

    Ставка: «Верона» не проиграет за 2.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рома — Верона?

    Матч Рома — Верона состоится 19 апреля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рома — Верона?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рома — Верона?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рома — Верона?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рома — Верона?

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.40, победа «Вероны» — в 9.00.

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