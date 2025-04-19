19:30Краснодар — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн
  • 16:33
    • «Спартак» отыгрался с 0:2 и переиграл «Акрон»
    Все новости спорта

    «Барселона» вырвала победу на последних минутах в матче против «Сельты»

    «Барселона» — «Сельта»: счет матча 4:3, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Сельта
    В 32-м туре испанской Примере каталонская «Барселона» в ярком и драматичном матче на домашнем стадионе одолела «Сельту».

    Рафинья
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафинья

    На 12-й минуте игры полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес после сольного прохода смог открыть счет в матче.

    Однако «Сельта» смогла перевернуть матч. Героем в составе гостей стал Борха Иглесиас. Испанский нападающий впервые с 2018 года оформил хет-трик в чемпионате. В этой игре Иглесиас отметился на 15-й, 52-й и 62-й минутах.

    Но «Барселона» смогла быстро вернуться в игру. Вышедший на замену Дани Ольмо сократил преимущество до минимума на 64-й минуте.

    Рафинья добыл своей команде победу, оформив дубль на 68-й и 90+8-й минутах. Решающий мяч был забит с пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Сельта 4:3
    Голы: 1:0 Ферран Торрес (12'), 1:1 Борха Иглесиас (15'), 1:2 Борха Иглесиас (52'), 1:3 Борха Иглесиас (62'), 2:3 Даниэль Ольмо (64'), 3:3 Рафаэл Диас (68'), 4:3 Рафаэл Диас (пенальти) (90 + 8') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Пау Кубарси (Эрик Гарсия, 88'), Иньиго Мартинес, Жерар Мартин (Пау Виктор, 88'), Френки де Йонг, Фермин Лопес (Даниэль Ольмо, 59'), Педри, Рафаэл Диас, Роберт Левандовски (Гави, 78'), Ферран Торрес (Ламин Ямал, 59') Сельта: Висенте Гуайта, Серхио Каррейра, Маркос Алонсо, Хави Родригес, Уиллот Сведберг (Альфон Гонсалес, 60'), Илаш Мориба (Уго Сотело, 89'), Франсиско Пейнадо, Борха Иглесиас (Яго Аспас, 73'), Икер Лосада (Оскар Мингуэза, 46'), Пабло Дуран (Fer Lopez, 73'), Yoel Lago Предупреждения: Рафаэл Диас (90 + 2'), Яго Аспас (90 + 2'), Иньиго Мартинес (90 + 3')

    После этой победы «Барселона» набрала 73 очка. Каталонский клуб лидирует в испанской Примере.

    «Сельта» осталась на седьмой строчке. Следующую игру команда проведет против «Вильяреала».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» одержит очень важную победу
  • «Краснодар» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Атлетико» уверенно разберется
  • «Лас-Пальмас» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Монегаски будут торопиться!
  • «Монако» — «Страсбур». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Завтра в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры