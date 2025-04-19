«Барселона» вырвала победу на последних минутах в матче против «Сельты»

В 32-м туре испанской Примере каталонскаяв ярком и драматичном матче на домашнем стадионе одолела

На 12-й минуте игры полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес после сольного прохода смог открыть счет в матче.

Однако «Сельта» смогла перевернуть матч. Героем в составе гостей стал Борха Иглесиас. Испанский нападающий впервые с 2018 года оформил хет-трик в чемпионате. В этой игре Иглесиас отметился на 15-й, 52-й и 62-й минутах.

Но «Барселона» смогла быстро вернуться в игру. Вышедший на замену Дани Ольмо сократил преимущество до минимума на 64-й минуте.

Рафинья добыл своей команде победу, оформив дубль на 68-й и 90+8-й минутах. Решающий мяч был забит с пенальти.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Сельта 4:3 Голы: 1:0 Ферран Торрес (12'), 1:1 Борха Иглесиас (15'), 1:2 Борха Иглесиас (52'), 1:3 Борха Иглесиас (62'), 2:3 Даниэль Ольмо (64'), 3:3 Рафаэл Диас (68'), 4:3 Рафаэл Диас (пенальти) (90 + 8') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Пау Кубарси (Эрик Гарсия, 88'), Иньиго Мартинес, Жерар Мартин (Пау Виктор, 88'), Френки де Йонг, Фермин Лопес (Даниэль Ольмо, 59'), Педри, Рафаэл Диас, Роберт Левандовски (Гави, 78'), Ферран Торрес (Ламин Ямал, 59') Сельта: Висенте Гуайта, Серхио Каррейра, Маркос Алонсо, Хави Родригес, Уиллот Сведберг (Альфон Гонсалес, 60'), Илаш Мориба (Уго Сотело, 89'), Франсиско Пейнадо, Борха Иглесиас (Яго Аспас, 73'), Икер Лосада (Оскар Мингуэза, 46'), Пабло Дуран (Fer Lopez, 73'), Yoel Lago Предупреждения: Рафаэл Диас (90 + 2'), Яго Аспас (90 + 2'), Иньиго Мартинес (90 + 3')

После этой победы «Барселона» набрала 73 очка. Каталонский клуб лидирует в испанской Примере.

«Сельта» осталась на седьмой строчке. Следующую игру команда проведет против «Вильяреала».