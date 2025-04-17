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    Постекоглу: Не думаю, что победа в Лиге Европы может в полной мере спасти наш сезон

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Сон Хын Мин не приехал с нами в Германию. Он единственый выбывший. Он испытывает проблемы со стопой уже несколько недель, мучается от боли. В остальном у нас все в порядке. Кевин Дансо тренируется вместе со всеми.

    Я не оцениваю свою карьеру или свои человеческие качества словами других людей. Если вы не считаете меня хорошим тренером, то завтрашний матч никак не повлияет на ваше мнение. У нас есть хорошая возможность, и мы не упустим ее просто так, не вгрызаясь в нее зубами и ногтями.

    Не думаю, что победа в Лиге Европы может в полной мере спасти наш сезон, но может стать приятным дополнением. В общем, все зависит от ваших взглядов на жизнь в более широком смысле», — цитирует Постекоглу пресс-служба УЕФА.

    Матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» состоится 17 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

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