«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы

Объявлены стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги Европы междуи французским. Матч пройдет на «Олд Трафорд».

«Манчестер Юнайтед»: Андре Онана, Лени Йоро, Харри Магуайр, Нуссаир Мазрауи, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Патрик Доргу,

Каземиро, Мануэль Угарте, Диогу Дало и Расмус Хёйлунн.

«Лион»: Лукас Перри, Николас Тальяфико, Мусса Ниакате, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлз, Тьяго Альмада, Райан Шерки, Жордан Верету, Поль Акуоку, Корантен Толиссо и Жорж Микаутадзе.

Первый матч во Франции завершился ничьей(2:2). В составе «Манчестер Юнайтед» отличились Лени Йоро и Джошуа Зиркзе. «Лион» смог уйти от поражения на последних минутах матча. Героем в составе французов стал Райан Шерки, забив на 90+5 минуте.

Матч определит участника полуфинала Лиги Европы. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.