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    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Лион». Онлайн
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    «Манчестер Юнайтед» — «Лион»: стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы

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    Объявлены стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и французским «Лионом». Матч пройдет на «Олд Трафорд».

    «Манчестер Юнайтед» — «Лион»: стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы
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    «Манчестер Юнайтед»: Андре Онана, Лени Йоро, Харри Магуайр, Нуссаир Мазрауи, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Патрик Доргу,
    Каземиро, Мануэль Угарте, Диогу Дало и Расмус Хёйлунн.

    «Лион»: Лукас Перри, Николас Тальяфико, Мусса Ниакате, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлз, Тьяго Альмада, Райан Шерки, Жордан Верету, Поль Акуоку, Корантен Толиссо и Жорж Микаутадзе.

  • Выйдет ли «Манчестер Юнайтед» в полуфинал Лиги Европы?
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    • Первый матч во Франции завершился ничьей(2:2). В составе «Манчестер Юнайтед» отличились Лени Йоро и Джошуа Зиркзе. «Лион» смог уйти от поражения на последних минутах матча. Героем в составе французов стал Райан Шерки, забив на 90+5 минуте.

    Матч определит участника полуфинала Лиги Европы. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

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