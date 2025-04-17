17 апреля во Франкфуртерешат вопрос о том, кто из них пройдет в полуфинал Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 мск.

В прошлом матче команды сыграли вничью 1:1. «Айнтрахт» после этого победил со счетом 3:0 «Хайденхайм» в Бундеслиге, а «Тоттенхэм» проиграл 2:4 «Вулверхэмптону» в АПЛ.

«Тоттенхэм» очень плохо в последнее время выступает в гостевых матчах. «Шпоры» проиграли 4 матча подряд. «Орлы» выиграли почти всех домашние матчи в Лиге Европы. Так что гостям однозначно будет непросто на «Дойче Банк Парк».

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе ставят на слабую результативность.

в своем прогнозе ставят на слабую результативность. Котировки букмекеров следующие: 2.33 на победу «Айнтрахта», 3.65 на ничью, 2.85 на победу «Тоттенхэма», 1.74 и 2.07 на проход команд в полуфинал.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.