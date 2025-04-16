Соболев: Моя задача просто работать и ни о чем не думать

Форвардвысказался о матче против(2:0) в Кубке России.

«Сколько времени дают, столько и играю. Моя задача просто работать и ни о чем не думать. Я не считаю, что я игрок ротации, поэтому не могу так сказать.

Было много моментов, где мог забить, но не реализовал. А так, просто с каждым матчем все больше появляется уверенность, поэтому что‑то получается.

Борьба с Осипенко? Я не могу сказать, что легко. Хороший защитник, игрок сборной. Всегда тяжело с ним играть. И с Мелёхиным, и с Сако. Они такие мощные ребята. В принципе у нас с многими защитниками в премьер‑лиге тяжело бороться, потому что все мощные», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» пробился в финал этапа Кубка России Пути РПЛ. «Ростов» продолжит выступать в Пути регионов.