1-й таймДинамо — ЦСКА 0:0Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко Николич — главный тренер ЦСКА«Динамо» — ЦСКА 0:0. Онлайн
    Все новости спорта

    Семак: Реализовали моменты и добились хорошего результата

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Зенит Ростов
    Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче против «Ростова» (2:0) в Кубке России.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Реализовали моменты. В первом тайме у нас было много хороших моментов в переходах, отбирали мяч. К сожалению, плохо реализовали моменты, подходы, которые у нас были. Игра была с большим количеством длинных передач, было много борьбы. Думаю, что мы справились с этим достойно, смогли забить. Хорошая, качественная победа. Добились хорошего результата. Теперь будем готовиться к "Химкам".

    Соболев? Может, чуть‑чуть больше брака было, чем нам хотелось бы. А в остальном хорошее движение, много командной игры. Довольны тем, как он вышел в прошлой, позапрошлой и сегодняшней игре. Саша набирает», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Зенит» пробился в финал этапа Кубка России Пути РПЛ. «Ростов» продолжит выступать в Пути регионов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Реалу» ремонтада против «Арсенала»?
  • «Реал» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Шокирует ли «Бавария» «Интер» в Милане?
  • «Интер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Бело-голубые» доставят проблемы армейцам?!
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  8.70
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фиорентина — Целе
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры