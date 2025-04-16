Семак: Реализовали моменты и добились хорошего результата

Главный тренер петербургскоговысказался о матче против(2:0) в Кубке России.

«Реализовали моменты. В первом тайме у нас было много хороших моментов в переходах, отбирали мяч. К сожалению, плохо реализовали моменты, подходы, которые у нас были. Игра была с большим количеством длинных передач, было много борьбы. Думаю, что мы справились с этим достойно, смогли забить. Хорошая, качественная победа. Добились хорошего результата. Теперь будем готовиться к "Химкам".

Соболев? Может, чуть‑чуть больше брака было, чем нам хотелось бы. А в остальном хорошее движение, много командной игры. Довольны тем, как он вышел в прошлой, позапрошлой и сегодняшней игре. Саша набирает», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Зенит» пробился в финал этапа Кубка России Пути РПЛ. «Ростов» продолжит выступать в Пути регионов.