«Реал» Мадрид — «Арсенал»: счет матча 1:2, обзор голов

Мадридскийпроиграл в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов лондонскому— 1:2.

В первом тайме «Арсенал» имел возможность открыть счет на 13-й минуте, но Букайо Сака не смог переиграть Тибо Куртуа.

Во второй половине встречи Сака смог открыть счет в матче на 65-й минуте. Нападающий «Реала» Винисиус восстановил равенство на 67-й минуте матча. Победный гол в составе команды Микеля Артеты забил Габриэль Мартинелли на 90+3 минуте.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Реал Мадрид — Арсенал Лондон 1:2 Голы: 0:1 Букайо Сака (65'), 1:1 Винисиус Жуниор (67'), 1:2 (90 + 3') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Давид Алаба (Фран Гарсия, 61'), Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Джуд Беллингхэм, Лукас Васкес (Даниель Себальос, 61'), Родриго (Эндрик, 61'), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (Браим Диас, 75'), Raul Asencio (Лука Модрич, 74') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Якуб Кивёр, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Микель Мерино, Букайо Сака (Леандро Троссард, 77'), Деклан Райс, Томас Парти, Мартин Эдегор, Майлс Льюис-Скелли, Габриэл Мартинелли Предупреждения: Давид Алаба (4'), Raul Asencio (11'), Дэвид Райа (36'), Антонио Рюдигер (85'), Томас Парти (85')

«Арсенал» уверенно проходит в полуфинал турнира, общий счет — 5:1 (3:0 дома и 2:1 в гостях) в пользу английского клуба.

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