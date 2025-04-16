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    Газзаев: Чемпионат очень сильный, конкуренты «Зенита» прибавили

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    Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «В последних двух сезонах в РПЛ высокая конкуренция за призовые места. Чемпионат очень сильный, качественный футбол, хорошие поля, условия, смотрим отличные матчи.

    Считаю, конкуренты "Зенита" прибавили. "Спартак" потратил около 60 миллионов евро на усиление — это значит, что у команды чемпионские амбиции. На завоевание золота нацелен и "Краснодар".

    Как мне армейцы? ЦСКА вклинился в борьбу за медали. Есть шанс на очень хороший результат», — сказал Газзаев «Российской газете».

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    • После 24-х туров в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 52 очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» с 50-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Спартак» (47). ЦСКА занимает 4-е место (47).

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