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    Артета: Камбэки — часть истории «Реала»

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу ответного матча против «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В первой встрече лондонцы разгромили соперника со счетом 3:0.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Эмоциональный аспект игры очень важен. Я уверен в команде, благодаря тому что она делала на протяжении всего сезона как в позитивных, так и в сложных ситуациях. Мы хотим насладиться игрой. Мы должны сыграть смело, доминировать и не сомневаться, что мы можем быть лучше них и выиграть.

    Вера "Реала" в камбэк? Это часть их истории, они заслужили право говорить о победных сценариях. Мы мыслим иначе, и у нас больше шансов победить», — приводит слова Артеты пресс-служба УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «Арсенал» сыграет с «Реалом» в гостях в среду, 16 апреля. Начало — в 22:00 мск.

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