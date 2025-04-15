Лодыгин и Кришито снова сыграют за «Зенит»

Стали известны еще два футболиста, которые сыграют в «Матче легенд», который будет приурочен к 100-летнему юбилею «Зенита».

Свое согласие сыграть в футболке питерского клуба дали защитник Доменико Кришито и голкипер Юрий Лодыгин.

«Болельщики "Зенита", привет! 100-летие клуба — это большое событие! Поздравляю всех! Увидимся 25 мая! До встречи!» — написал Лодыгин с соцсети.

«Всем привет, 25 мая буду участвовать в "Матче легенд", посвящённом 100-летнему юбилею футбольного клуба "Зенит". Очень жду снова встречи с Петербургом и со всеми вами, невероятными фанатами! Буду ждать вас на "Газпром Арене". До скорой встречи», — обратился к болельщикам Кришито на своей странице.

Напомним, что ранее подтвердил свое участие в мероприятии португальский полузащитник Данни. «Матч легенд» намечен на 25 мая.