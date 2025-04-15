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    «Спартак» разгромил «Урал» в матче Кубка России

    «Спартак» — «Урал»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Спартак» обыграл «Урал» (3:0) в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов.

    Кристофер Мартинс — игрок «Спартака»
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    Кристофер Мартинс — игрок «Спартака»

    В составе хозяев голы записали на свой счет Кристофер Мартинс на 6-й минуте, Маркиньос на 28-й минуте и Эсекьель Барко на 40-й минуте с пенальти.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Спартак — Урал 3:0
    Голы: 1:0 Кристофер Мартинс Перейра (6'), 2:0 Маркос Маркиньос (28'), 3:0 Эсекьель Барко (пенальти) (40'), : (46') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос, Олег Рябчук, Эсекьель Барко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Тео Бонгонда, Манфред Угальде Урал: Денис Щербицкий, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Владислав Малькевич, Тимофей Маргасов, Егор Мосин, Тимур Аюпов, Иван Чудин, Андрей Егорычев, Никита Морозов, Максим Воронов

    После этого «Спартак» вышел в следующий этап Кубка России Пути регионов, а «Урал» завершил выступление на турнире.

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