«Спартак» — «Урал»: счет матча 3:0, обзор голов

обыграл(3:0) в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов.

В составе хозяев голы записали на свой счет Кристофер Мартинс на 6-й минуте, Маркиньос на 28-й минуте и Эсекьель Барко на 40-й минуте с пенальти.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Спартак — Урал 3:0 Голы: 1:0 Кристофер Мартинс Перейра (6'), 2:0 Маркос Маркиньос (28'), 3:0 Эсекьель Барко (пенальти) (40'), : (46') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос, Олег Рябчук, Эсекьель Барко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Тео Бонгонда, Манфред Угальде Урал: Денис Щербицкий, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Владислав Малькевич, Тимофей Маргасов, Егор Мосин, Тимур Аюпов, Иван Чудин, Андрей Егорычев, Никита Морозов, Максим Воронов

После этого «Спартак» вышел в следующий этап Кубка России Пути регионов, а «Урал» завершил выступление на турнире.