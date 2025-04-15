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    Селюк: Артига — топ-тренер, для российского чемпионата он лучший

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    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об увольнении Франка Артиги с поста главного тренера «Химок».

    Франк Артига покинул «Химки»
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    Франк Артига покинул «Химки»

    «Ситуация с Артигой случилась не по спортивному принципу. Он — топ-тренер, я бы даже сказал, что для российского чемпионата он лучший, не зря он 10 лет был в "Барселоне". При всём уважении к Семаку, работать в "Зените" и в "Химках" — большая разница. Гвардиоле в "Шиннике" тоже будет трудно.

    А футболисты возмутились ситуацией, которая произошла. Крайний тут не тренер, а тот, кто создал эту ситуацию. Если взять пример Бакаева. Про него уже все забыли, а Артига его возродил. Зелимхан уже играет в сборной. То же самое с Заболотным — носится как ужаленный.

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    • Я не понимаю, какой тренер придёт на место Артиги. Для футболистов это тоже шок, им сейчас надо будет из "Роллс Ройса" пересесть в "Запорожец". Теперь они бойкотируют тренировки, футболисты — горой за Артигу», — сказал Селюк Чемпионату.

    Ранее сообщалось о том, что футболисты «Химок» бойкотировали тренировку команды.

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