Селюк: Артига — топ-тренер, для российского чемпионата он лучший

Футбольный агентвысказался об увольнении с поста главного тренера

«Ситуация с Артигой случилась не по спортивному принципу. Он — топ-тренер, я бы даже сказал, что для российского чемпионата он лучший, не зря он 10 лет был в "Барселоне". При всём уважении к Семаку, работать в "Зените" и в "Химках" — большая разница. Гвардиоле в "Шиннике" тоже будет трудно.

А футболисты возмутились ситуацией, которая произошла. Крайний тут не тренер, а тот, кто создал эту ситуацию. Если взять пример Бакаева. Про него уже все забыли, а Артига его возродил. Зелимхан уже играет в сборной. То же самое с Заболотным — носится как ужаленный.

Я не понимаю, какой тренер придёт на место Артиги. Для футболистов это тоже шок, им сейчас надо будет из "Роллс Ройса" пересесть в "Запорожец". Теперь они бойкотируют тренировки, футболисты — горой за Артигу», — сказал Селюк Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что футболисты «Химок» бойкотировали тренировку команды.