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    Семин прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

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    Знаменитый российский тренер Юрий Семин подвел итоги разгромного поражения «Зенита» над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ со счетом 4:1.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Полные трибуны играют громадную роль и дают эмоции, которые можно направить на футбол. А некоторые футболисты "Краснодара" не смогли такое переварить и направляли эмоции на судей, соперника, но не на футбол.

    "Зенит" был более сконцентрирован на игре и сохранял спокойствие, даже проигрывая в счёте. У "Краснодара" этого не получилось — претензии к судьям, лишние эмоции, а футбол для них растворился.

    У "Краснодара" есть преимущество в два очка, и оно достаточно серьезное — матчей осталось немного. Надо работать, чтобы сохранить уверенность в себе. Мой совет команде — сконцентрироваться на футболе и на себе.

    У них хорошие игроки, которые могут демонстрировать лучшие качества», — сказал бывший тренер «Локомотива» в интервью «Чемпионату».

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