Семин прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

Знаменитый российский тренерподвел итоги разгромного поражения «Зенита» над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ со счетом 4:1.

«Полные трибуны играют громадную роль и дают эмоции, которые можно направить на футбол. А некоторые футболисты "Краснодара" не смогли такое переварить и направляли эмоции на судей, соперника, но не на футбол.

"Зенит" был более сконцентрирован на игре и сохранял спокойствие, даже проигрывая в счёте. У "Краснодара" этого не получилось — претензии к судьям, лишние эмоции, а футбол для них растворился.

У "Краснодара" есть преимущество в два очка, и оно достаточно серьезное — матчей осталось немного. Надо работать, чтобы сохранить уверенность в себе. Мой совет команде — сконцентрироваться на футболе и на себе.

У них хорошие игроки, которые могут демонстрировать лучшие качества», — сказал бывший тренер «Локомотива» в интервью «Чемпионату».

«Краснодар» продолжает лидировать в таблице РПЛ с 52 очками. «Зенит» теперь отстает от него на два очка.