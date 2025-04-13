«Лацио» и «Рома» сразятся между собой в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом римского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Лацио»

«Лацио» идет шестым в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков в 31 матче. У римлян 16 побед, 7 ничьих и 8 поражений при разнице мячей 52:42.

«Орлы» наконец-то взяли три очка, обыграв в гостях «Аталанту» — 1:0. До этого подопечные Барони не могли победить три тура подряд: ничьи с «Удинезе» и «Торино» (по 1:1), а также тяжёлое поражение от «Болоньи» — 0:5.

На неделе «Лацио» провел матч в еврокубках, уступив в гостях «Будё-Глимт» со счётом 0:2 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Риме в ближайший четверг, где римляне попытаются ликвидировать отставание.

«Рома»

«Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав на свой счет 53 очка в 31-м матче. «Желто-красные» одержали 15 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 46:31.

Под руководством Клаудио Раньери команда остается непобеждённой в Серии А с середины декабря — 11 побед и 4 ничьи. В последнем туре победная серия из семи матчей была прервана — «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» на своем поле (1:1).

Личные встречи

В матче первого круга победа осталась за «Ромой» — 2:0.

В последних 10-ти встречах «Лацио» выиграл 5 раз, «желто-красные» оказались сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Рома» с коэффициентом 2.63.