ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Лацио» — «Рома». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 32-го тура Серии А «Лацио» — «Рома»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лацио Рома
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиУвольнение Анчелотти не решит проблемы «Реала»: итальянец расплачивается за бездействие клуба на трансферном рынке Элдор Шомуродов«Лацио» — «Рома». Онлайн «Крылья Советов»«Химки» — «Крылья Советов». Онлайн
    Все новости спорта
    Элдор Шомуродов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элдор Шомуродов
    «Лацио» и «Рома» сразятся между собой в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом римского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Лацио»

    «Лацио» идет шестым в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков в 31 матче. У римлян 16 побед, 7 ничьих и 8 поражений при разнице мячей 52:42.

    «Орлы» наконец-то взяли три очка, обыграв в гостях «Аталанту» — 1:0. До этого подопечные Барони не могли победить три тура подряд: ничьи с «Удинезе» и «Торино» (по 1:1), а также тяжёлое поражение от «Болоньи» — 0:5.

    На неделе «Лацио» провел матч в еврокубках, уступив в гостях «Будё-Глимт» со счётом 0:2 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Риме в ближайший четверг, где римляне попытаются ликвидировать отставание.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Рома»

    «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав на свой счет 53 очка в 31-м матче. «Желто-красные» одержали 15 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 46:31.

    Под руководством Клаудио Раньери команда остается непобеждённой в Серии А с середины декабря — 11 побед и 4 ничьи. В последнем туре победная серия из семи матчей была прервана — «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» на своем поле (1:1).

    Личные встречи

    В матче первого круга победа осталась за «Ромой» — 2:0.

    В последних 10-ти встречах «Лацио» выиграл 5 раз, «желто-красные» оказались сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Рома» с коэффициентом 2.63.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 17:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Волкановски — Лопес
  • Бои
  • Сегодня в 08:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Чендлер — Пимблетт
  • Бои
  • Сегодня в 07:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аталанта — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Алавес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры