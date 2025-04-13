«Лацио» и «Рома» встретятся 13 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Рома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: Лациале бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

При этом «Лацио» на 2 очка отстает от заветной топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 31 матче.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Лациале уступили «Буде-Глимту» (0:2).

До того команда минимально переиграла «Аталанту». При этом чуть ранее она не смогла одолеть ершистый «Торино» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Лацио» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Нуну Тавареш — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Лациале нынче крайне нестабильны. Успешные поединки они чередуют с блеклыми.

Матчи с «Ромой» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Лацио» по 2 раза победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только в двух последних римских дерби лациале уступили.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» сражаются за выход в главный турнир Старого Света. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Рома» лишь на 4 зачетных пункта отстает от первой четверки. При этом забила команда всего 46 мячей в 31 поединке Серии A.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один балл. «Волки» подписали мировую с «Ювентусом» (1:1).

До того команда натужно расправилась с «Лечче» (1:0). Да и поединок с «Кальяри» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Пауло Дибала — травмирован.

Состояние команды: «Волки» нынче находятся в прекрасных кондициях. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Рома» имеет явные проблемы в плане реализации. А вот пропускают «волки» в среднем аккурат гол за матч.

Команда до последнего тура не пропускала дважды кряду. Да и в нынешней диспозиции «волки» будут биться за три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и пора бы Артему Довбику улучшать свою результативность.

Статистика для ставок

«Рома» не проигрывает 3 матча кряду

«Лацио» уступил «волкам» в двух последних очных поединках

Лациале в среднем забивают меньше 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Волки» нынче выглядят предпочтительнее земляков, и наверняка будут активно атаковать.

«Рома» намерена приблизиться к топ-4, да и соперник еще не до конца отошел от выезда в Норвегию.

Ставка: Победа «Ромы» за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10