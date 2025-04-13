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    В римском дерби верх возьмут «волки»?

    Лацио — Рома: прогноз и ставка (к. 2.63) на футбол, Серия A, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Рома»
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    Артем Довбик
    «Лацио» и «Рома» встретятся 13 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Рома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Апреля 2025 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 21:45 Рома

    Рома

  • Рим
    •

    «Лацио»

    Турнирное положение: Лациале бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Лацио» на 2 очка отстает от заветной топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 31 матче.

    Лацио — Рома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Лациале уступили «Буде-Глимту» (0:2).

    До того команда минимально переиграла «Аталанту». При этом чуть ранее она не смогла одолеть ершистый «Торино» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Лацио» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Нуну Тавареш — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Лациале нынче крайне нестабильны. Успешные поединки они чередуют с блеклыми.

    Матчи с «Ромой» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Лацио» по 2 раза победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только в двух последних римских дерби лациале уступили.

    «Рома»

    Турнирное положение: «Волки» сражаются за выход в главный турнир Старого Света. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Рома» лишь на 4 зачетных пункта отстает от первой четверки. При этом забила команда всего 46 мячей в 31 поединке Серии A.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один балл. «Волки» подписали мировую с «Ювентусом» (1:1).

    До того команда натужно расправилась с «Лечче» (1:0). Да и поединок с «Кальяри» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Пауло Дибала — травмирован.

    Состояние команды: «Волки» нынче находятся в прекрасных кондициях. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

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    При этом «Рома» имеет явные проблемы в плане реализации. А вот пропускают «волки» в среднем аккурат гол за матч.

    Команда до последнего тура не пропускала дважды кряду. Да и в нынешней диспозиции «волки» будут биться за три очка.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и пора бы Артему Довбику улучшать свою результативность.

    Статистика для ставок

    • «Рома» не проигрывает 3 матча кряду

    • «Лацио» уступил «волкам» в двух последних очных поединках

    • Лациале в среднем забивают меньше 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Волки» нынче выглядят предпочтительнее земляков, и наверняка будут активно атаковать.

    «Рома» намерена приблизиться к топ-4, да и соперник еще не до конца отошел от выезда в Норвегию.

    Ставка: Победа «Ромы» за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Лацио — Рома?

    Матч Лацио — Рома состоится 13 апреля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Какой прогноз на матч Лацио — Рома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Какую сделать ставку на матч Лацио — Рома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.63.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лацио — Рома?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Лацио — Рома?

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.80.

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    Лацио — Рома: прогноз и ставка за 2.63, статистика, коэффициенты матча 13.04.202521:45. В римском дерби верх возьмут «волки»?
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