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    Титов: «Динамо» Махачкала здорово подготовилось к матчу со «Спартаком»

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    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал поражение красно-белых от махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Заслужил ли "Спартак" это поражение? Здесь нужно разделять. Разные таймы. Если брать первую половину встречи, то все закономерно. Полнейшее безобразие в игре красно-белых! Но в то же время надо отдать должное тренерскому штабу "Динамо". Махачкалинцы здорово подготовились к матчу. Это сразу бросилось в глаза.

    С первых минут пять футболистов гостей накрывали спартаковцев вблизи штрафной. Дерзость, которая дала результат. Так играть на выезде против "Спартака", который на ходу! Так накрывать! Аплодисменты сопернику. Ведь что получилось? Гости загоняли красно-белых. Подопечным Станковича приходилось разыгрывать мяч через Максименко. Отдавать передачу вратарю. Голкипер в свою очередь пасовал Литвинову. А тому ничего не оставалось, как выбивать далеко вперед. То есть махачкалинцы сначала освобождали от прессинга Литвинова и тут же его накрывали. Задумка тренерского штаба "Динамо" сработала. У "Спартака" практически ничего не клеилось впереди до перерыва. Если что-то и получалось, то все это было как-то стихийно. Можно говорить в основном о подходах. Надо признать: "Динамо" было умнее и быстрее!

    Что скажу о пропущенных голах? Первый — ошибка Денисова, гол в свои ворота... За второй мяч нужно, прежде всего, хвалить "Динамо". Прекрасно исполнено. Все как по нотам. В тот момент подумалось, что, если красно-белые пропустят всего два, это будет считаться отскоком. Такое вот мое резюме по первому тайму», — сказал Титов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» с 47 очками занимает второе место в таблице чемпионата России.

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