12 апрелясыграет в гостях ув рамках матча 31-го тура испанской Примеры. Начало в 22:00 мск.

«Леганес» набрал 28 очков, но этого пока недостаточно для того, чтобы покинуть зону вылета. При этом от спасительной 17-й строчки команду отделяют всего 2 пункта. В прошлом туре «Леганес» набрал один пункт, сыграв вничью с «Осасуной».

«Барселона» лидирует с 67 очками, опережая «Реал» на 4 пункта. Команда Ханси Флика находится в превосходной форме, что отлично отражают ее результаты. Лишь в прошлом туре «каталонцы» не смогли продлить серию побед, сыграв вничью с «Бетисом». Однако на неделе гости продолжили побеждать. Они разгромили дортмундскую «Боруссию» в матче Лиги чемпионов со счетом 4:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.88. Букмекеры дают 9.80 на победу «Леганеса», 6.20 на ничью и 1.27 на победу «Барселоны».

Искусственный интеллект предсказывает «Барселоне» победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Леганес» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

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