2-й таймСпартак — Динамо МхОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»«Спартак» — «Динамо» Мх. Онлайн Александр Степанов«Секрет Овечкина — трудолюбие и голевое чутье». Александр Степанов — о рекорде и феномене «The Great 8» «Зенит» — «Краснодар»24-й тур РПЛ. Кечинов верит, что «Краснодар» выстоит в Петербурге, Панченко уверен в победе «Динамо» в Нижнем
    Все новости спорта

    «Барса» не заметит аутсайдера

    Леганес — Барселона: прогноз ставок на чемпионат Испании 12 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Леганес Прогнозы на Барселону Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ламин Ямаль
    «Леганес» и «Барселона» сыграют 12 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу. Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 12 Апреля 2025 года

    Леганес

  • Леганес
    •  Леганес 22:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Леганес»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Леганес» идет в зоне вылета на 18-м месте с 28 очками в таблице Примеры.

    Последние матчи: в 30-м туре «Леганес» на своем поле не смог обыграть «Осасуну» (1:1). При этом чуть было не потерпел поражение, вырвав очко в самом конце встречи благодаря точному пенальти в исполнении Дани Рабы. Соперник же открыл счет в начале второго тайма.

    Леганес — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в гостях от «Реала» (2:3) и дома от «Бетиса» (2:3).

  • Либо сейчас, либо никогда. Анчелотти должен бросить «Реал» и уйти в сборную Бразилии
  • Карло Анчелотти снова связывают с работой в сборной Бразилии
  • 05/04/2025

    • Не сыграют: травмированы — Баришич (з), Франкеса (з).

    Состояние команды: все последние успехи «Леганеса» связаны с фигурой главного тренера Борхи Хименеса, который смог вернуть команду в Примеру и создать вполне неплохой коллектив. Сейчас команда отстает всего на два очка от спасительного 17-го места, на котором располагается «Алавес».

    «Барселона»

    Турнирное положение: после 30 туров «Барселона» уверенно возглавляет таблицу Примеры с 67 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в первом четвертьфинале Лиги чемпионов команда Ханса-Дитера Флика не испытала никаких проблем с дортмундской «Боруссией», разгромив ее со счетом 4:0. С первых минут исход встречи не вызывал никаких сомнений, голы в ней забивали Рафинья после стандарта, Ямаль и еще дважды Левандовский.

    До этого была домашняя ничья в Примере с «Бетисом» (1:1) и победа в Кубке Испании над «Атлетико» (1:0) в гостях.

    Не сыграют: травмированы — тер Стеген (в), Берналь (п), Касадо (п), Дани Ольмо (п).

    Состояние команды: сейчас «Барселона» является чуть ли не сильнейшей командой мира по качеству игры. В Лиге чемпионов букмекеры ее котируют выше всех и называют основным претендентом на «ушастый» трофей. Каталонцы имеют возможность сделать в этом сезоне требл, во всех турнирах они близки к победе.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Барселона» сенсационно уступила на своем поле (0:1)

    • В 2020 году обе встречи остались за каталонцами (5:0, 2:0)

    • Годом ранее также сильнее была «Барселона» (3:1, 2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Леганеса» дают 8,70, а на «Барселону» — 1,33, ничью букмекеры оценивают в 6,50.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,73, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,18.

    Прогноз: проблема в виде четвертьфинала Лиги чемпионов уже снята для «Барселоны», поэтому вряд ли Флик станет выставлять против «Леганеса» резервный состав, в худшем случае выйдет смешанный. Ну, если была разгромлена «Боруссия», то, что каталонцам какой-то «Леганес», тем более к ним должок за поражение в первом круге.

    Основная ставка: победа «Барселоны» с форой -1,5 за 1,88.

    Прогноз: более рисковым вариантом станет разгром хозяев.

    Дополнительная ставка: победа «Барселоны» с форой -2,5 за 3,0.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Леганес — Барселона?

    Матч Леганес — Барселона состоится 12 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Какой прогноз на матч Леганес — Барселона?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Барселона» победит с форой -1,5.

    Какую сделать ставку на матч Леганес — Барселона?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Барселона» победит с форой -1,5» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Леганес — Барселона?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Леганес — Барселона?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Леганеса» дают 8,70, а на «Барселону» — 1,33, ничью букмекеры оценивают в 6,50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.23
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бёрнли — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Филадельфия — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Индиана — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Детройт — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Тампа — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бостон — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Денвер — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Леганес — Барселона: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 12.04.202522:00. «Барса» не заметит аутсайдера
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры