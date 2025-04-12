«Леганес» и «Барселона» сыграют 12 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу. Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Леганес»

Турнирное положение: в настоящий момент «Леганес» идет в зоне вылета на 18-м месте с 28 очками в таблице Примеры.

Последние матчи: в 30-м туре «Леганес» на своем поле не смог обыграть «Осасуну» (1:1). При этом чуть было не потерпел поражение, вырвав очко в самом конце встречи благодаря точному пенальти в исполнении Дани Рабы. Соперник же открыл счет в начале второго тайма.

Ранее было поражение в гостях от «Реала» (2:3) и дома от «Бетиса» (2:3).

Не сыграют: травмированы — Баришич (з), Франкеса (з).

Состояние команды: все последние успехи «Леганеса» связаны с фигурой главного тренера Борхи Хименеса, который смог вернуть команду в Примеру и создать вполне неплохой коллектив. Сейчас команда отстает всего на два очка от спасительного 17-го места, на котором располагается «Алавес».

«Барселона»

Турнирное положение: после 30 туров «Барселона» уверенно возглавляет таблицу Примеры с 67 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в первом четвертьфинале Лиги чемпионов команда Ханса-Дитера Флика не испытала никаких проблем с дортмундской «Боруссией», разгромив ее со счетом 4:0. С первых минут исход встречи не вызывал никаких сомнений, голы в ней забивали Рафинья после стандарта, Ямаль и еще дважды Левандовский.

До этого была домашняя ничья в Примере с «Бетисом» (1:1) и победа в Кубке Испании над «Атлетико» (1:0) в гостях.

Не сыграют: травмированы — тер Стеген (в), Берналь (п), Касадо (п), Дани Ольмо (п).

Состояние команды: сейчас «Барселона» является чуть ли не сильнейшей командой мира по качеству игры. В Лиге чемпионов букмекеры ее котируют выше всех и называют основным претендентом на «ушастый» трофей. Каталонцы имеют возможность сделать в этом сезоне требл, во всех турнирах они близки к победе.

Статистика для ставок

В первом круге «Барселона» сенсационно уступила на своем поле (0:1)

В 2020 году обе встречи остались за каталонцами (5:0, 2:0)

Годом ранее также сильнее была «Барселона» (3:1, 2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Леганеса» дают 8,70, а на «Барселону» — 1,33, ничью букмекеры оценивают в 6,50.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,73, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,18.

Прогноз: проблема в виде четвертьфинала Лиги чемпионов уже снята для «Барселоны», поэтому вряд ли Флик станет выставлять против «Леганеса» резервный состав, в худшем случае выйдет смешанный. Ну, если была разгромлена «Боруссия», то, что каталонцам какой-то «Леганес», тем более к ним должок за поражение в первом круге.

Основная ставка: победа «Барселоны» с форой -1,5 за 1,88.

Прогноз: более рисковым вариантом станет разгром хозяев.

Дополнительная ставка: победа «Барселоны» с форой -2,5 за 3,0.