2-й таймСпартак — Динамо МхОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»«Спартак» — «Динамо» Мх. Онлайн
    Все новости спорта

    Джонатан Та сомневается в переходе в«Барселону» из-за проблем с регистрацией

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Футбол Германии Байер
    «Барселона» рискует не подписать центрального защитника «Байера» Жонатана Та летом 2024 года.

    Джонатан Та
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Та

    Как сообщает Sport.es, причина кроется в хронических проблемах «Барселоны» с соблюдением финансового фэйр-плей Ла Лиги. Сам Джонатан сомневается в переходе, опасаясь повторения ситуации с Дани Ольмо.

    Контракт центрального защитника с «Байером» истекает уже в конце этого сезона. Отмечается, что Джонатан готов ждать улучшение финансовой ситуации в каталонском клубе, однако не готов рисковать карьерой.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В этом сезоне на счету 29-летнего защитника сборной Германии 27 матчей в составе «Байера» во всех турнирах. Джонатан стал обладателем золотых медалей Бундеслиги в прошлом году.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Лейпциг» в зону Лиги чемпионов?
  • «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Обойдет ли «Валенсия» «Севилью»?
  • «Валенсия» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Вспомнит ли «Милан» о победах?
  • «Удинезе» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры