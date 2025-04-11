Джонатан Та сомневается в переходе в«Барселону» из-за проблем с регистрацией

рискует не подписать центрального защитникаЖонатана Та летом 2024 года.

Как сообщает Sport.es, причина кроется в хронических проблемах «Барселоны» с соблюдением финансового фэйр-плей Ла Лиги. Сам Джонатан сомневается в переходе, опасаясь повторения ситуации с Дани Ольмо.

Контракт центрального защитника с «Байером» истекает уже в конце этого сезона. Отмечается, что Джонатан готов ждать улучшение финансовой ситуации в каталонском клубе, однако не готов рисковать карьерой.

Календарь и таблица Бундеслиги

В этом сезоне на счету 29-летнего защитника сборной Германии 27 матчей в составе «Байера» во всех турнирах. Джонатан стал обладателем золотых медалей Бундеслиги в прошлом году.