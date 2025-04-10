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    Вальверде: Матч с «Рейнджерс» — настоящее испытание для нас

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    Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде высказался о предстоящем матче против «Рейнджерс» в Лиге Европы.

    Эрнесто Вальверде
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    Эрнесто Вальверде

    «Перед нами очень трудная задача. Рады, что будем играть в такой потрясающей атмосфере. Думаю, в этом матче "Рейнджерс" покажет лучшую версию себя.

    "Рейнджерс" — команда, в которой собрано много талантов. Мы считаем, что это одна из лучших контратакующих команд в Лиге Европы. Они способны бросить вызов любому. Дальше пройдет тот, кто совершит меньше ошибок. Этот матч — настоящее испытание для нас. Мы должны оказать достойное сопротивление», — цитирует Вальверде пресс-служба УЕФА.

    Матч «Рейнджерс» — «Атлетик» состоится 10 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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