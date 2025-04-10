10 апреля в первом поединке четвертьфинала Лиги Европы «Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Атлетика». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Рейнджерс» по итогам основного раунда Лиги Европы занял восьмую позицию с 14 баллами, что и обеспечило ему выступление в плей-офф.

Команда затем прошла в 1/8 финала турецкий «Фенербахче», когда после победы со счетом 3:1 на выезде взяла верх в серии пенальти дома, ведь в игровое время уступила ему с результатом 0:2.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках шотландского чемпионата «Рейнджерс» на своем поле проиграл «Хиберниану» (0:2).

В своем национальном чемпионате коллектив после 32-х туров находится на второй строчке, отставая от лидера «Селтика» на 13 очков за шесть туров до конца сезона.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Райс и Касанвирьо, дисквалифицирован — Суттар.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Рейнджерс» выиграл пять раз при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, тем не менее, если учесть превосходство соперника в классе достичь любого из данных исходов им будет непросто.

Вацлав Черны — лучший бомбардир команды и Лиги Европы с шестью голами.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» по итогам основного раунда Лиги Европы занял вторую позицию с 19 баллами, что и обеспечило ему выступление в 1/8 финала.

Команда затем прошла в 1/8 финала итальянскую «Рому», когда после поражения со счетом 1:2 на выезде одержала победу с результатом 3:1 в домашних стенах.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 30-го тура испанского первенства «Атлетик» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0).

В Ла Лиге коллектив по итогам 30-го поединков находится на четвертой позиции в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отрывом в шесть очков от пятого места, которое уже не выводит в главный еврокубок.

Не сыграют: травмированы — Йерай и Руис де Галаррета, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи предыдущих матчах в разных турнирах «Атлетик» выиграл лишь дважды, а в пяти последних поединках ни разу не проиграл.

Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть перевес над соперником в классе, это все же обещает им неплохие перспективы как минимум на ничью.

Иньяки Уильямс — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Рейнджерс» выиграл

в пяти из семи последних матчей «Рейнджерс» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Атлетика» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.55, победа «Рейнджерс» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.92.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков в Лиге Европы.

И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, результативность поединков аутсайдера дуэли обещает стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они все же превосходят соперника в классе.

Ставка: «Атлетик» победит за 2.15