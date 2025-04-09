«Барселона» — «Боруссия» Д: счет матча 4:0, обзор голов

одержала уверенную победу над(4:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В составе «сине-гранатовых» дублем отметился Роберт Левандовский, отличившись на 48-й и 66-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Рафинья на 25-й минуте и Ламин Ямаль на 77-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Барселона — Боруссия Д 4:0 Голы: 1:0 Рафаэл Диас (25'), 2:0 Роберт Левандовски (48'), 3:0 Роберт Левандовски (66'), 4:0 Ламин Ямал (77') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес (Рональд Араухо, 81'), Алекс Бальде, Френки де Йонг, Фермин Лопес (Гави, 75'), Педри (Эрик Гарсия, 81'), Ламин Ямал (Ансумане Фати, 86'), Рафаэл Диас, Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 81') Боруссия Д: Грегор Кобель, Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Юлиан Рюэрсон (Никлас Зюле, 78'), Карим Адейеми (Максимилиан Байер, 46'), Джейми Байно-Гиттенс (Жюльен Дюранвиль, 78'), Карни Чуквуэмека (Джованни Рейна, 67'), Феликс Нмеча (Салих Озкан, 67'), Эмре Джан, Серу Гирасси, Юлиан Брандт Предупреждения: Карим Адейеми (24'), Серу Гирасси (74')

Ответная игра между этими командами состоится 15-го апреля в Дортмунде (Германия).