ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Кирьяков«ЦСКА может навязать борьбу за чемпионство». Кирьяков — о 23-м туре РПЛ, проблемах «Динамо» и шансах «Оренбурга» на выживание
    Все новости спорта

    Хомуха: Акинфеев — отдельное явление в российском футболе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Динамо
    Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал юбилейный матч Игоря Акинфеева и пожелал ему провести 1000 игр за ЦСКА.

    Игорь Акинфеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Акинфеев

    «Акинфеев — отдельное явление в российском футболе. Игорь предан ЦСКА с самого начала карьеры и до сих пор играет достаточно хорошо. Это пример для молодых футболистов. Если он психологически, ментально и физически готов сыграть 1000 матчей, почему нет?

    В профессиональном футболе нет понятия "жалко". Если Тороп хочет прогрессировать, ему нужно искать варианты, где играть. У Влада неплохой прогресс, он регулярно играет в матчах Кубка России. У Торопа есть хорошие перспективы, чтобы стать первым номером в ЦСКА», — цитирует Хомуху «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Акинфеев сыграл 900-й матч в карьере в матче против «Динамо» Москва (3:1) в рамках 23-го тура РПЛ. 38-летний голкипер всю свою карьеру провел в составе армейцев

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» и «Реал» все решат в «ответке»?
  • «Арсенал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • Первая игра пройдет в осторожном ключе
  • «Бавария» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Не стоит ждать бурного начала
  • «Барселона» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.71
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Арсенал — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Махач — Де Минор
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тирсенсе — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ковентри — Портсмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.79
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры