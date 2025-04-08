Хомуха: Акинфеев — отдельное явление в российском футболе

Бывший тренер молодежной сборной Россиипрокомментировал юбилейный матчи пожелал ему провести 1000 игр за ЦСКА.

«Акинфеев — отдельное явление в российском футболе. Игорь предан ЦСКА с самого начала карьеры и до сих пор играет достаточно хорошо. Это пример для молодых футболистов. Если он психологически, ментально и физически готов сыграть 1000 матчей, почему нет?

В профессиональном футболе нет понятия "жалко". Если Тороп хочет прогрессировать, ему нужно искать варианты, где играть. У Влада неплохой прогресс, он регулярно играет в матчах Кубка России. У Торопа есть хорошие перспективы, чтобы стать первым номером в ЦСКА», — цитирует Хомуху «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Акинфеев сыграл 900-й матч в карьере в матче против «Динамо» Москва (3:1) в рамках 23-го тура РПЛ. 38-летний голкипер всю свою карьеру провел в составе армейцев