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    «Осасуна» сыграла вничью с «Леганесом»

    «Леганес» — «Осасуна»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Осасуна» во встрече 30-го тура Ла Лиги сыграла вничью в гостях с «Леганесом» со счетом 1:1.

    Хорхе Эррандо
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    Хорхе Эррандо

    В первом тайме команды не смогли отличиться забитыми мячами.

    Во второй половине встречи команды обменялись голами — сначала на 49-й минуте отметился защитник «Осасуны» Хорхе Эррандо, а на 86-й минуте счет сравнял Даниэль Раба с пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Леганес — Осасуна 1:1
    Голы: 0:1 Хорхе Эррандо (49'), 1:1 Даниэль Раба (пенальти) (87') Леганес: Марко Дмитрович, Валентен Розье, Серхио Гонсалес, Матия Настасич (Мигель Де ла Фуэнте, 60'), Хавьер Эрнандес (Yan Diomande, 82'), Хуан Крус, Иван Неу, Ренато Тапиа, Сейдуба Сиссе, Даниэль Раба, Диего Гарсия (Мунир Эль-Хаддади, 70') Осасуна: Серхио Эррера, Абель Бретонес, Хорхе Эррандо, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Хесус Аресо, Аймар Орос (Мойсес Гомес, 77'), Лукас Торро, Хон Монкайола (Пабло Ибаньес, 77'), Рубен Гарсия (Хосе Арнаис, 88'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 88') Предупреждения: Аймар Орос (45 + 1'), Иван Неу (55'), Валентен Розье (61'), Даниэль Раба (62'), Хон Монкайола (72'), Абель Бретонес (86')

    Команда из Памплоны занимает 12-е место с 37 набранными очками.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Леганес» остался в зоне вылета на 18-й позиции с 27 баллами в активе.

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