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    Николич: ЦСКА сейчас лучшая команда России

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    Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своего клуба над московским «Динамо» (2:1).

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Мы довольны. На данный момент на коротком отрезке мы лучшая команда России. Это маленький отрезок, только 6 игр. Но это показатель, что мы хорошо поработали на сборах. Но сезон длится не с 19‑го тура и не на 6 матчей.

    Я внимательно смотрел игру "Оренбурга" с "Пари НН". "Оренбург" играл хорошо, это наш следующий соперник. Плюс там искусственное поле, пусть парни порадуются, но завтра начинаем подготовку к следующей встрече», — цитирует Николича «Матч ТВ».

    Благодаря этой победе ЦСКА обогнал в таблице РПЛ московское «Динамо» (42), набрав 44 очка и вышел на 4-е место.

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