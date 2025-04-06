Николич: ЦСКА сейчас лучшая команда России

Главный тренер московского ЦСКАпрокомментировал победу своего клуба над московским «Динамо» (2:1).

«Мы довольны. На данный момент на коротком отрезке мы лучшая команда России. Это маленький отрезок, только 6 игр. Но это показатель, что мы хорошо поработали на сборах. Но сезон длится не с 19‑го тура и не на 6 матчей.

Я внимательно смотрел игру "Оренбурга" с "Пари НН". "Оренбург" играл хорошо, это наш следующий соперник. Плюс там искусственное поле, пусть парни порадуются, но завтра начинаем подготовку к следующей встрече», — цитирует Николича «Матч ТВ».

Благодаря этой победе ЦСКА обогнал в таблице РПЛ московское «Динамо» (42), набрав 44 очка и вышел на 4-е место.