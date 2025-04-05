ПерерывЭвертон — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Эдегор«Эвертон» — «Арсенал». Онлайн
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» и «Рубин» поделили очки

    «Крылья Советов» — «Рубин»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Рубин
    В матче 23-го тура чемпионата России «Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью со счетом 1:1.

    Иван Сергеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Сергеев

    Открыли счет в матче хозяева усилиями Ивана Сергеева, но гости ушли от поражения благодаря голу Валентины Вады в меньшинстве (удален был Егор Тесленко).

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Рубин 1:1
    Голы: 1:0 Иван Сергеев (16'), 1:1 Валентин Вада (пенальти) (88') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл, Александр Солдатенков, Николай Рассказов (Игорь Дмитриев, 46'), Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Роман Ежов (Антон Зиньковский, 35'), Иван Олейников (Амар Рахманович, 78'), Иван Сергеев, Oroz D., Galdames T. (Кирилл Печенин, 46') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Илья Рожков, Руслан Безруков, Дмитрий Кабутов, Богдан Йочич (Олег Иванов, 70'), Угочукву Иву (Валентин Вада, 70'), Велдин Ходжа, Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку

    Календарь и таблица РПЛ

    «Рубин» (33 очка) остался восьмым, «Крылья Советов» (23 балла) — одиннадцатые.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» сдержит атаку «сине-бело-голубых»?
  • «Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Сможет ли ЦСКА вернуть серию в Минск?
  • ЦСКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 4.15
    •
  • «Барселона» взломает оборону соперника?
  • «Барселона» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.32
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 17:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.71
  • Прогноз на матч Пегула — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры