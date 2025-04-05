«Крылья Советов» — «Рубин»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 23-го тура чемпионата Россиисыграли вничью со счетом 1:1.

Открыли счет в матче хозяева усилиями Ивана Сергеева, но гости ушли от поражения благодаря голу Валентины Вады в меньшинстве (удален был Егор Тесленко).

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Рубин 1:1 Голы: 1:0 Иван Сергеев (16'), 1:1 Валентин Вада (пенальти) (88') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл, Александр Солдатенков, Николай Рассказов (Игорь Дмитриев, 46'), Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Роман Ежов (Антон Зиньковский, 35'), Иван Олейников (Амар Рахманович, 78'), Иван Сергеев, Oroz D., Galdames T. (Кирилл Печенин, 46') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Илья Рожков, Руслан Безруков, Дмитрий Кабутов, Богдан Йочич (Олег Иванов, 70'), Угочукву Иву (Валентин Вада, 70'), Велдин Ходжа, Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку

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«Рубин» (33 очка) остался восьмым, «Крылья Советов» (23 балла) — одиннадцатые.