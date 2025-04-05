«Крылья» в прошлом туре разгромили «Локомотив» 5:1. Это также было дома. Таким образом, самарцы подходят к матчу с хорошим настроением и сильной уверенностью в своих силах. «Рубину» не повезло. Он потерпел крупное поражение 0:4 от «Зенита».
«Крылья» одолели «Рубин» 2:0 в первом круге чемпионата. В Самаре казанцы не выигрывали в последних шести выездах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на результативность поединка.
- Букмекеры считают фаворитом «Крылья». За 2.09 можно поставить на победу хозяев, за 3.20 можно поставить на ничью и за 3.80 можно взять вариант с победой гостей.
- Искусственный интеллект ожидает от матча нулевой ничьи.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.
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