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    «Крылья Советов» — «Рубин»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    5 апреля запланирован матч «Крыльев Советов» и «Рубина» в рамках 23-го тура чемпионата России. Начало события в 13:00 мск.

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    «Крылья» в прошлом туре разгромили «Локомотив» 5:1. Это также было дома. Таким образом, самарцы подходят к матчу с хорошим настроением и сильной уверенностью в своих силах. «Рубину» не повезло. Он потерпел крупное поражение 0:4 от «Зенита».

    «Крылья» одолели «Рубин» 2:0 в первом круге чемпионата. В Самаре казанцы не выигрывали в последних шести выездах.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на результативность поединка.

    • Букмекеры считают фаворитом «Крылья». За 2.09 можно поставить на победу хозяев, за 3.20 можно поставить на ничью и за 3.80 можно взять вариант с победой гостей.

    • Искусственный интеллект ожидает от матча нулевой ничьи.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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