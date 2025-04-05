Кайо — о победе «Краснодара»: Всю неделю мы готовились играть против Дзюбы

Защитниквысказался о победе своей команды в матче 23-го тура РПЛ против(1:0).

«Мы хорошо поработали в течение всей недели, были сконцентрированы. Знали, что матч будет тяжелый, "Акрон" непростой соперник. Слава богу, добились позитивного результата. Рад забить этот гол, но самое главное, что он был победный и принес три очка.

Насколько тяжело играть против Дзюбы? Конечно, это игрок высокого уровня. Всю неделю мы готовились играть против него. Я уже выходил против Артема, знал, что это будет сложно. Но сегодня все вышло как надо, и у нас все получилось», — цитирует Кайо «Матч ТВ».

Напомним, что защитник забил победный гол в матче на 50-й минуте. После этого поединка «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 52 очками в активе.