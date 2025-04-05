ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Реал Мадрид – ВаленсияПощёчина перед «Арсеналом»: «Реал» дома проиграл «Валенсии»
  • 21:40
    • Гол Панталеана обеспечил «Краснодару» победу над «Акроном»
    Все новости спорта

    Галактионов: Не хватило внимательности, но матч можно занести себе в актив

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Зенит
    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий по поводу матча против «Зенита» (1:1).

    Михаил Галактионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов

    «Не хватило внимательности. Вы видели, что соперник прибавляет с заменами. Мы были организованны весь матч, выглядели хорошо. В любом случае есть очко, это шаг вперёд, его надо принимать.

    Команда порадовала, что мы в очередной раз после сверхнеудачного матча были очень дисциплинированны, организованны. Мы чувствовали уверенность внутри игры. Ребята немного расстроены, победа была рядом. Но соперник отлично укомплектован, поэтому было трудно. Этот матч можно занести в актив», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. «Зенит» — на 2-й строчке (47).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» взломает оборону соперника?
  • «Барселона» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Позволит ли «Фиорентина» вернуться к победам «Милану»?
  • «Милан» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Александрова обыграет уставшую Пегулу и выйдет в финал?
  • Пегула — Александрова. Прогноз и ставки
  • 2.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Завтра в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры