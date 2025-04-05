Галактионов: Не хватило внимательности, но матч можно занести себе в актив

Главный тренер московскогодал комментарий по поводу матча против(1:1).

«Не хватило внимательности. Вы видели, что соперник прибавляет с заменами. Мы были организованны весь матч, выглядели хорошо. В любом случае есть очко, это шаг вперёд, его надо принимать.

Команда порадовала, что мы в очередной раз после сверхнеудачного матча были очень дисциплинированны, организованны. Мы чувствовали уверенность внутри игры. Ребята немного расстроены, победа была рядом. Но соперник отлично укомплектован, поэтому было трудно. Этот матч можно занести в актив», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. «Зенит» — на 2-й строчке (47).