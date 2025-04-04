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    Кутицкий: «Динамо» — это мой второй дом и семья

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    Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий высказался о продлении контракта с клубом до 2029 года.

    Александр Кутицкий
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    Александр Кутицкий

    «Очень счастлив, что продлил контракт с родным клубом. По сути, это мой второй дом, вторая семья — на клубной базе знаю абсолютно всех. Поэтому для меня было важно продлить контакт со своей командой. Для меня "Динамо" — это все!

    Цели? Дальше прибавлять, приносить пользу команде и выполнять то, что от меня требуют тренеры. Конечно же, хочется выиграть Кубок России и чемпионство с родным клубом. Буду стараться всеми силами помогать команде», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

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    В текущем сезоне Кутицкий забил один мяч и сделал одну результативную передачу в 22 матчах во всех турнирах.

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