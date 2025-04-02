«Ньюкасл» обыграл «Брентфорд», «Ипсвич» в гостях победил «Борнмут»

Закончились еще три встречи 30-го тура английской Премьер-лиги.

«Борнмут» на своем поле потерпел поражение от «Ипсвича» — 1:2.

На 34-й минуте гости вышли вперед после точного удара Натан Бродхеда.

На 60-й минуте преимущество «Ипсвича» увеличил Лиам Делап.

Хозяева смогли лишь сократить отставание на 67-й минуте, отличился Эванилсон.

АПЛ. 30-й тур «Борнмут» — «Ипсвич» — 1:2 Голы: Бродхед, 34 (0:1). Делап, 60 (0:2). Эванилсон, 67 (1:2)Борнмут: Аррисабалага. Керкез. Хейсен. Забарный (Джеббисон, 87). Смит (Адамс, 46). Кук. Кристи (Сенеси, 58). Семеньо. Скотт (Брукс, 58). Уаттара. ЭванилсонИпсвич: Палмер. Таунсенд. Берджесс. О`Ши. Туанзебе. Каюсте. Морси (Филлипс, 82). Бродхед (Тэйлор, 72). Энкисо (Кларк, 72). Джонсон (Филоджин-Байдейс, 90). Делап (Херст, 72)Предупреждения: Хейсен, 83 — Таунсенд, 73. Филоджин-Байдейс, 90

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«Ньюкасл» был сильнее на своем поле «Брентфорда» — 2:1

На исходе первого тайма счет открыл Александр Исак.

Гости смогли отыграться на 66-й минуте с пенальти, который реализовал Брайан Мбемо.

Победу «сорокам» принес на 74-й минуте Сандро Тонали.

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Саутгемптон» упустил победу в матче с «Кристал Пэлас» -1:1.

«Святые» вышли вперед на 20-й минуте после гола нигерийца Поля Онуачу.

Гости смогли уйти от поражения на 90+2-й минуте, отличился бразилец Матеус Франса.

Бродхед, 34 (0:1). Делап, 60 (0:2). Эванилсон, 67 (1:2)