«Ньюкасл» обыграл «Брентфорд», «Ипсвич» в гостях победил «Борнмут»

«Борнмут» на своем поле потерпел поражение от «Ипсвича» — 1:2.
На 34-й минуте гости вышли вперед после точного удара Натан Бродхеда.
На 60-й минуте преимущество «Ипсвича» увеличил Лиам Делап.
Хозяева смогли лишь сократить отставание на 67-й минуте, отличился Эванилсон.
«Ньюкасл» был сильнее на своем поле «Брентфорда» — 2:1
На исходе первого тайма счет открыл Александр Исак.
Гости смогли отыграться на 66-й минуте с пенальти, который реализовал Брайан Мбемо.
Победу «сорокам» принес на 74-й минуте Сандро Тонали.
«Саутгемптон» упустил победу в матче с «Кристал Пэлас» -1:1.
«Святые» вышли вперед на 20-й минуте после гола нигерийца Поля Онуачу.
Гости смогли уйти от поражения на 90+2-й минуте, отличился бразилец Матеус Франса.
Бродхед, 34 (0:1). Делап, 60 (0:2). Эванилсон, 67 (1:2)