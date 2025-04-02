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    «Ньюкасл» обыграл «Брентфорд», «Ипсвич» в гостях победил «Борнмут»

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    Закончились еще три встречи 30-го тура английской Премьер-лиги.

    Сандро Тонали
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    Сандро Тонали

    «Борнмут» на своем поле потерпел поражение от «Ипсвича» — 1:2.

    На 34-й минуте гости вышли вперед после точного удара Натан Бродхеда.

    На 60-й минуте преимущество «Ипсвича» увеличил Лиам Делап.

    Хозяева смогли лишь сократить отставание на 67-й минуте, отличился Эванилсон.

    АПЛ. 30-й тур
    «Борнмут» — «Ипсвич» — 1:2
    Голы: Бродхед, 34 (0:1). Делап, 60 (0:2). Эванилсон, 67 (1:2)Борнмут: Аррисабалага. Керкез. Хейсен. Забарный (Джеббисон, 87). Смит (Адамс, 46). Кук. Кристи (Сенеси, 58). Семеньо. Скотт (Брукс, 58). Уаттара. ЭванилсонИпсвич: Палмер. Таунсенд. Берджесс. О`Ши. Туанзебе. Каюсте. Морси (Филлипс, 82). Бродхед (Тэйлор, 72). Энкисо (Кларк, 72). Джонсон (Филоджин-Байдейс, 90). Делап (Херст, 72)Предупреждения: Хейсен, 83 — Таунсенд, 73. Филоджин-Байдейс, 90

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ньюкасл» был сильнее на своем поле «Брентфорда» — 2:1

    На исходе первого тайма счет открыл Александр Исак.

    Гости смогли отыграться на 66-й минуте с пенальти, который реализовал Брайан Мбемо.

    Победу «сорокам» принес на 74-й минуте Сандро Тонали.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Саутгемптон» упустил победу в матче с «Кристал Пэлас» -1:1.

    «Святые» вышли вперед на 20-й минуте после гола нигерийца Поля Онуачу.

    Гости смогли уйти от поражения на 90+2-й минуте, отличился бразилец Матеус Франса.

    Бродхед, 34 (0:1). Делап, 60 (0:2). Эванилсон, 67 (1:2)

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