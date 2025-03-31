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    Мбаппе: Я хочу выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов и все возможные трофеи с «Реалом»

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    Форвард «Реала» Килиан Мбаппе дал комментарий по поводу своей игры за мадридский клуб.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Все, чего я хотел, — это играть здесь, на "Бернабеу", в этой футболке. Чтобы все болельщики скандировали мое имя. Забивать голы. Быть счастливым.

    Я начинал как болельщик Зизу и "Галактикос". Это лучший клуб мира, и у него есть аура, которой нет у других.

    Мои родители очень много сделали для меня за эти годы и сыграли очень важную роль в моем пути. У меня была мечта, которая позже стала целью, а теперь стала реальностью. Я хочу выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов и все возможные трофеи с "Реалом".

    По моему лицу всегда видно, счастлив я или нет, и сейчас я счастлив. Очень счастлив», — цитирует Мбаппе Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что Мбаппе летом прошлого года сменил «ПСЖ» на «Реал».

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