Мбаппе: Я хочу выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов и все возможные трофеи с «Реалом»

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
«Все, чего я хотел, — это играть здесь, на "Бернабеу", в этой футболке. Чтобы все болельщики скандировали мое имя. Забивать голы. Быть счастливым.
Я начинал как болельщик Зизу и "Галактикос". Это лучший клуб мира, и у него есть аура, которой нет у других.
Мои родители очень много сделали для меня за эти годы и сыграли очень важную роль в моем пути. У меня была мечта, которая позже стала целью, а теперь стала реальностью. Я хочу выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов и все возможные трофеи с "Реалом".
По моему лицу всегда видно, счастлив я или нет, и сейчас я счастлив. Очень счастлив», — цитирует Мбаппе Marca.
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Напомним, что Мбаппе летом прошлого года сменил «ПСЖ» на «Реал».