«Лацио» потерял очки в 4 из 5 последних матчей турнира. Сейчас он отстает от зоны еврокубков на 1 пункт, поэтому победа вернет «римлян» обратно в первую шестерку.
По ту сторону поля буде «Торино», который не проигрывает 4 тура подряд, имея в этой серии 3 победы. Поэтому легкой прогулки «лациале» точно не стоит ждать.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.55.
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.84 на победу «Лацио», 3.50 на ничью, 4.50 на победу «Торино».
- Искусственный интеллект ставит на победу гостей со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run.
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