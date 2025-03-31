в поединке 30-го тура Серии А Италии примет. Матч состоится в 21:45 мск на стадионе «Олимпико» в Риме.

«Лацио» потерял очки в 4 из 5 последних матчей турнира. Сейчас он отстает от зоны еврокубков на 1 пункт, поэтому победа вернет «римлян» обратно в первую шестерку.

По ту сторону поля буде «Торино», который не проигрывает 4 тура подряд, имея в этой серии 3 победы. Поэтому легкой прогулки «лациале» точно не стоит ждать.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.55.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.55. Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.84 на победу «Лацио», 3.50 на ничью, 4.50 на победу «Торино».

Искусственный интеллект ставит на победу гостей со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run.

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