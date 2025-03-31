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    Томас МюллерТрансферный дайджест. 25 — 31 марта
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    «Лацио» — «Торино»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Лацио Торино Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Лацио» в поединке 30-го тура Серии А Италии примет «Торино». Матч состоится в 21:45 мск на стадионе «Олимпико» в Риме.

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    «Лацио» потерял очки в 4 из 5 последних матчей турнира. Сейчас он отстает от зоны еврокубков на 1 пункт, поэтому победа вернет «римлян» обратно в первую шестерку.

    По ту сторону поля буде «Торино», который не проигрывает 4 тура подряд, имея в этой серии 3 победы. Поэтому легкой прогулки «лациале» точно не стоит ждать.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.55.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.84 на победу «Лацио», 3.50 на ничью, 4.50 на победу «Торино».

    • Искусственный интеллект ставит на победу гостей со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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